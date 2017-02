Septiņi cilvēku tipi, kuriem nav lemts gūt panākumus karjerā

Tas nav nekas prātam neaptverams, ka ikviens no mums vēlas saņemt atbilstošu atalgojumu par darbu un sasniegt vairāk. Tomēr ir dažas rakstura iezīmes, kas attur no panākumu sasniegšanas karjerā. Kuri ir tie cilvēku tipi, kuriem grūti sevi parādīt no labākās puses un sasniegt karjeras virsotnes, skaidro amerikāņu psihologs, vairāku grāmatu autors un emocionālās inteliģences pētnieks Treviss Bredberijs.