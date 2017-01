Turi mēli aiz zobiem: frāzes, no kurām izvairīties darbā

Ak, cik gan bieži esam nonākušas situācijā, kad tikai pēc tam domājam – labāk būtu paklusējusi. Protams, neņemot vērā visas pieklājības normas, ir arī frāzes, kuras labāk kolēģu vidū vai, runājot ar priekšniecību, neizteikt skaļi. Iedvesmojoties no "Forbes" speciālistiem un grāmatas "Well Said! Presentations and Conversations That Get Results" autores Darlīnas Praisas ieteikumiem, izvirzījām pāris frāzes, kuras labāk darba vietā neizmantot, sniedzot arī piemērotākas alternatīvas.