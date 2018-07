Viskaitinošākais cilvēks darbavietā: kādas neapzinātas rīcības izved kolēģus no pacietības

Nav noslēpums, ka cilvēkiem nesimpatizē tie kolēģi, kuri neiekļaujas termiņos, vienmēr kavē, neatzīst savas kļūdas u.c. Taču šī ir redzamā puse – ir dažādas rīcības un lēmumi, kurus pieņemot, tu neiedomājies, ka kolēģus tas kādā veidā varētu kaitināt. Iedvesmojoties no "Huffington Post", piedāvājam ieskatu šajās situācijās.

Mūžīgā čīkstēšana

Cilvēkam var būt grūti aptvert, cik ļoti viņa negatīvie izteikumi ietekmē pārējo kolēģu darbu. Aizkaitinājums, kas viņos rodas no nemitīgās čīkstēšanas par to, ka alga šomēnes nav tik ātri kā citas reizes, kafijas automāts atkal ir saplīsīs un kondicionieris pārāk vāji pūš, ietekmē darba produktivitāti kopumā, tāpēc neapzinātā veidā šādi cilvēki apkārtējos no sevis atgrūž.

Ieteikums – par tēmām, kuras uzņēmuma darbībā vai ikdienā nepatīk un traucē, izteikties tikai tad, kad kāds to lūdz. Ja patiesi ir kāda tēma, kura uztrauc tik ļoti, ka nav iespējams pat pastrādāt, to līdz galam neizrunājot, ieteicams noorganizēt pārrunas ar kādu, kurš spēs šajā jautājumā palīdzēt. Taču šādās situācijās komentāriem un raizēm jābūt konstruktīvām.

Ielūkojies šeit un izlasi, kā iespējams sadzīvot ar nepatīkamu kolēģi.