11 lietas, ko seksa laikā vīrieši nevēlas piedzīvot

Netrūkst sieviešu, kas uzskata, ka vīrieši vienmēr ir gatavi seksam un to izbauda, neskatoties uz to, kas notiek tuvības laikā. Tomēr tā nebūt nav. Arī vīrietim ir svarīga saskaņa ar partneri, pieskārieni, glāsti un viss, kas notiek ne tikai dzimumakta laikā, bet arī pirms un pēc tā. Sievietei, protams, nav jādomā tikai un vienīgi par vīrieša labsajūtu, aizmirstot par savām vēlmēm un vajadzībām, bet to ignorēt arī nevajadzētu – svarīgi, lai jūs abi justos labi.