Aija Auškāpa atklāj, kā ikdienā iespējams sastrādāties ar bijušo

Pēc šķiršanās daudzas attiecības beidzas ar to, ka partneri nevar un negrib kļūt par draugiem, taču ir situācijas, kad ar bijušo iespējams pat gadiem ilgi veiksmīgi strādāt kopā. Savā pieredzē dalās grupas "Prāta Vētra" menedžere Aija Auškāpa.

"Mēs ar Rogu bijām kopā ļoti ilgi – 11 vai 13 gadus, nevar īsti saprast," atceras Auškāpa. "Mēs vēl paspējām arī apprecēties un tad izšķīrāmies. Bet tā kā mēs bijām kopā bijuši no rīta, pa dienu, vakarā un pa nakti – mierīgi to gadu skaitli var reizināt ar divi. Tātad 26 gadus. Nu kurš mūsdienās 26 gadus iztur kopā ar vienu un to pašu cilvēku?! Līdz ar to, iespējams, mēs vienkārši veiksmīgi bijām izdzīvojuši to, kas mums bija kopā jāizdzīvo."

Auškāpa uzskata, ka viņi abi ļoti veiksmīgi strādā kopā. "Viņam ir lieliskas idejas, un man labi padodas tās idejas ieviest dzīvē un realizēt. Te secinājums bija tāds – nav obligāti jādzīvo kopā, lai veiksmīgi strādātu kopā. Esošajam dzīvesbiedram droši vien nav ļoti omulīgi tajā brīdī, kad es divas, trīs reizes dienā sazvanos ar savu bijušo. Patiesībā nav tāds formulējums – bijušais. Ir Kaspars Roga, kurš ir "Prāta Vētras" bundzinieks, esmu es un ir Dāvis. Nav tāds bijušais un esošais. Es arī lasīju, ka nevajagot salīdzināt un jaukt tās lietas kopā."