Aizliegtie sānsoļi: kā atšķetināt, vai partneris ir neuzticīgs

Krāpšana – sāpīga, tomēr aktuāla tēma. Tikai pašsaprotami, ka neviens nevēlētos nokļūt situācijā, ka cilvēks, kurš tev bija tuvs, rīkojies aiz muguras. Vai no tā iespējams izvairīties, ja partneris nolēmis spert sānsoļus? Droši vien, ka nē, jo jebkurā gadījumā pirmās pazīmes būs pamanāmas vien tad, kad partneris jau vienu kāju būs spēris aizliegtajā zonā. Tomēr pastāv iespēja nepatīkamo situāciju aptvert ātrāk un pielikt tai punktu. Kā? Lūk, daži padomi, ja radušās aizdomas, ka partneris tev nav uzticīgs.

Uzreiz gan jāpiebilst, ka iemesli, kādēļ mīļotie krīt grēkā un pārkāpj attiecību svētās robežas, var būt dažādi. Nepamatotas gaidas, brieduma trūkums, emocionālās traumas... Katram šī situācija var būt citādāka. Gluži tāpat kā iemesli krāpšanai, arī rīcības plāni var būt atšķirīgi. Kāda centīsies ignorēt jaunatklājumu, cita centīsies attiecības glābt, bet kāda pārraus attiecību saites bez jebkādām pārdomām, jo arī kā reiz teikusi uzņēmēja Marika Ģederte – ar varu nevienu nenoturēsi kopā.

Runājot par krāpšanu kopumā, jau iepriekš par to aicinājām izteikties arī kungus. Viņu attiecību statusi un pārdomas šajā jautājumā bija dažādas.

Ilmārs (27), kurš patlaban ir viens, stāsta: "Manuprāt, mūsdienās kopumā situācija ir diezgan skumja. Krāpšana ir ļoti izplatīta, vismaz manā draugu lokā, bieži vien tās attiecības, kuras no malas izskatās ideālas vai fantastiskas, sevī slēpj vispretīgākos noslēpumus. Es domāju, ka bieži vien cēlonis neuzticībai ir tas, ka cilvēki neprot būt vieni paši – līdz ar to viņi iesaistās attiecībās, kurām neatdodas par visiem simts procentiem. Cilvēki saiet kopā, lai nebūtu vientuļi, bet paralēli visu laiku meklējas, ja nu ir kāds labāks variants? Tad tas pirmais, iespējams, paliek kā rezerves variants, kad satiek kādu potenciāli labāku, tad noraujas no ķēdes un kāda tur vairs runa par uzticību? Jau pašā saknē – esot kopā ar kādu, kurš līdz galam neinteresē, uzskatu, ka uzticība nez vai būs iespējama."

Atis (30), kas pēc piecu gadu kopdzīves izšķīries no savas draudzenes, dalās savās pārdomās: "Jābūt laikam līdzi ejošam – laiki mainās, uzskati mainās, gribam mēs to vai ne. Agrāk cilvēki bija kopā, jo tas bija nepieciešams, lai izdzīvotu – kopā bija vieglāk, viena mājvieta, daudz bērnu. Dabā jau nav monogāmijas, tā ir cilvēku izdomāta, lai mēs, kā tiek minēts, izdzīvotu. Tagad esam daudz neatkarīgāki, patstāvīgāki, pašpietiekamāki. Prasības aug ne tikai pašiem pret sevi, bet arī pret otru cilvēku. Ja kaut kas nepatīk, ir tik daudz citu iespēju. Nav vairs tā, ka viens otram solās uz mūžu, pat laulībā ne. Ja kaut kā attiecībās trūkst, izej ārā, paflirtē, saraksties sociālajos tīklos, iespējams, jau jauna otrā pusīte tevi kaut kur gaida. Par to, vai fiziskā krāpšana ir ļaunāka par garīgo, ir grūti spriest, viss atkarīgs no apstākļiem. Ja tās ir nevainīgas pusdienas ar darba kolēģi, tad par to vajadzētu spēt pastāstīt, bet, ja to slēpj, iespējams, ka apakša ir tādi nodomi, kas tikpat labi ir ļaunāki par fizisko krāpšanu."

Bet turpinājumā, balstoties uz ekspertu padomiem un pētījumiem, esam izvirzījuši dažas pazīmes, kas varētu apliecināt radušās bažas par partnera neuzticību. Uzreiz gan jāuzsver – nekas nav viennozīmīgs, un neviens cits, kā vien tu pati, situāciju nespēs novērtēt vislabāk.