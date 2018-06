Ar īsto cilvēku sadzīves jautājumu risināšana ir vienkārša, pārliecināta Vita Baļčunaite

Ko nozīmē dzīvot vienai un vai patiešām visi cilvēki ir radīti, lai veidotu attiecības un ģimeni? Kopdzīve ir kādu galvenais dzīves mērķis vai arī tam jāļauj notikt dabiski? Savā pieredzē un pārdomās raidījumā "Starp mums runājot" dalās TV personība un pasākumu vadītāja Vita Baļčunaite.

Jautāta, vai nav tā, ka, dzīvojot viena ilgāku laiku, sieviete saprot, ka šāds dzīves modelis viņu apmierina un kļūst arvien grūtāk pieņemt iespējamu kopdzīvi ar kādu citu, Balčunaite norāda, ka speciāli nevienu meklēt nav nepieciešams. Dzīvē dažādi cilvēki ir doti uz noteiktu laiku, piemēram, dažām dienām, bet ir citi, kas ienāk dzīvē un tur paliek. Un tas notiek dabīgi.

"Es nevienu nemeklēju," teic TV personība, "bet, ja tas kaut kādā brīdī notiek… Es tikpat labi varu arī visu mūžu nodzīvot viena pati, bet, ja tas cilvēks ienāks tavā dzīvē, es domāju, ka tā visa sadzīve arī būs ļoti vienkārša." Tad cilvēki runās vienā valodā, un tas patiešām būs viegli.

Ir ļoti daudz lietu, ko cilvēks var darīt viens pats. Viņai viena no šīm lietām ir sportošana. "Darīt to savu sirdslietu, vienalga, kas tas būtu – rokdarbi, doties ceļot. Ļoti daudz iespēju, kā cilvēks var sevi izpaust. Galvenais atrast to savu vietu." Ja tas izdodas, cilvēks ir harmonijā pats ar sevi, ar visumu un viss viņa dzīvē notiek. "Viņš nemeklē otru cilvēku kā sevis papildinājumu," pārliecināta Balčunaite.

Protams, laiku pa laikam nākas saskarties ar cilvēkiem, kas nespēj izprast viņas izvēli un to, ka viņa ir viena, ka viņai vēl nav bērnu un ģimenes, neskatoties uz viņas vecumu. "Mīļie, katram ir savs uzdevums dzīvē. Kādam tā ir ģimene, kādam tie ir bērni."