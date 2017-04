Atrast mīlestību telefonā: attiecību veidošana ar mobilo aplikāciju palīdzību

Iepazīšanās ar mobilo aplikāciju palīdzību mūsdienās nav nekas neparasts. Gandrīz ikkatrs ir dzirdējis par kādu veiksmīgu sastapšanos, kas pāraugusi siltās jūtās un laimīgās attiecībās. Piedāvājam dažus ieteikumus, kas palīdzēs ne vien sarunāt tikšanos, bet arī atrast cilvēku attiecību veidošanai.

Tādas iepazīšanās aplikācijas kā "Tinder" cilvēki bieži izmanto, lai atrastu partneri vienas nakts sakaram, tomēr tas nenozīmē, ka tur nav iespējams atrast cilvēku nopietnu attiecību veidošanai, raksta "Bustle". Ja vēlies izmēģināt kādu no iepazīšanās aplikācijām un sapņo par nopietnām attiecībām, piedāvājam dažus ieteikumus, kas palīdzēs tev sasniegt iecerēto.

'Mīlestības aplikāciju' lietošanas pamācība attiecību meklētājiem

Ievadot informāciju par sevi, ir ļoti svarīgi būt atklātai un patiesai. Tu taču vēlies atrast kādu, kam patiksi tāda, kāda esi. Tad parādi sevi! Izvēlies savu profila bildi tā, lai tevi tajā varētu atpazīt – bez izskaistinājumiem, dažādiem filtriem un vēlams tādu, kurā tev nav daudz kosmētikas. Fotogrāfija no kāda ļoti grezna pasākuma nebūs tā labākā izvēle.

Stāstot par sevi nesen iepazītam cilvēkam, izvēlies atgadījumus, kas nedaudz atklāj to, ko vēlies atrast partnerī. Piemēram, ja stāsti par kādu interesantu ceļojumu, cilvēks sapratīs, ka tev patīk piedzīvojumi. Centies izvairīties no negatīvu lietu stāstīšanas, kritizēšanas un nosodījuma.

Foto: Shutterstock

Centies parādīt, ka esi daudzšķautņaina un daudzpusīga personība. Veidojot aprakstu par sevi un izvēloties fotogrāfijas, centies parādīt savu personību un dažādās intereses. Parādi sevi tādu, kāda esi, un tu piesaistīsi cilvēkus ar līdzīgiem uzskatiem un interesēm.

Kad uzsāc saraksti vai satiec cilvēku klātienē, uzdod jautājumus un centies noskaidrot arī otras personas intereses, sapņus un mērķus. Protams, ir jautājumi, kas nenoderēs sarunas atklāšanai, bet uzzināt, kas cilvēkam dzīvē šķiet vissvarīgākais, ir ļoti būtiski. Tas var parādīt, vai jums vispār ir iespējama kopīga nākotne. Ļoti būtiski ir nebaidīties uzsākt sarunu. Ja pamani kādu cilvēku, ar ko labprāt iepazītos tuvāk, nekautrējies uzrakstīt pirmā.

Foto: Shutterstock

Kad esi jau ar kādu iepazinusies, centies ātri novērtēt situāciju. Cilvēki, kas vēlas tikai kavēt laiku vai arī meklē vienas nakts sakarus, neaicinās tevi uz tikšanos. Tā vietā viņi rakstīs tev tikai vēlās nakts stundās un izteiks seksuāla rakstura piezīmes. Ieteicams uzmanīties arī no cilvēkiem, kas lielās un sevi pārlieku slavē, uzsāk sarunu ar frāzēm par to, cik seksīga tu izskaties, kā arī izmanto klišejiskas un "jēlas" frāzes tevis savaldzināšanai. Centies izvairīties arī no cilvēkiem, kam ir virkne puskailu pašbilžu, kam nevienā no fotogrāfijām nav redzama seja vai kas ievieto tikai attēlus no trakām ballītēm.

Ja patiesi internetā vēlies atrast sev piemērotu partneri nopietnām attiecībām, pirms došanās uz randiņa paskaties ne tikai uz viņu pašu fotogrāfijās, bet pievērs uzmanību attēlu fonam. Tas, kur cilvēks uzņem foto, var daudz par viņu pastāstīt – vai viņam patīk ceļot, vai viņš nodarbojas ar sportu vai aizraujas ar citām aktivitātēm. Satiecies ar cilvēku vairākas reizes, un atceries, tikšanās var nebūt gara. Pirmo reizi varat satikties uz kafiju kādā brīvdienā vai darbadienas vakarā.