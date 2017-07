Attiecībās ar narcisu tu nekad nebūsi laimīga un novērtēta. Kā atpazīt un no tām izkulties

Narciss pavisam noteikti ir toksisks cilvēks, kas tavu dzīvi var padarīt neciešamu. Diemžēl viņus ir ļoti grūti atpazīt, turklāt ir reizes, kad narciss tavā tuvumā atrodas neatkarīgi no tā, vai tu to vēlies. Tas var būt ne tikai tavs partneris vai labākā draudzene, bet arī kāds no vecākiem vai citiem radiniekiem. Visos gadījumos attiecības ar šo cilvēku nozīmē neapmierinātību ar sevi, sāpes un neizbēgamu vainas apziņu.