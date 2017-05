Attiecību padomi, ko bez sirds pārmetumiem ignorēt

Vispareizāk rīkosies tad, ja pieņemsi lēmumu, balstoties uz savu pārliecību, ne klausoties citu viedoklī. Tomēr dažkārt draugi cenšas palīdzēt mums pieņemt kādu nozīmīgu lēmumu. Tiesa, ne vienmēr viņiem ir taisnība. Tieši tādēļ piedāvājam "Bustle" ekspertu izceltos attiecību padomus, kuros noteikti neieklausīties, kā arī tos, ko uzklausīt būtu vērts.

Šķiršanās procesā



Padoms, ko ignorēt: tev vajag atrast aizvietotāju, lai tiktu pāri iepriekšējām attiecībām

Kāda jauna vīrieša satikšana noteikti nav sliktākais variants, kā aizmirst senas attiecības, tomēr tas palīdzēs tikai tad, ja patiešām būsi gatava jaunām attiecībām. Neļauj draugu spiedienam sevi ietekmēt un atceries, ka, cenšoties pārvarēt savas sāpes, tu vari sāpināt kādu citu, šajā gadījumā jauno "aizvietotāju".

Padoms, ko likt aiz auss: tev vajag darīt kaut ko, lai nedomātu par savu bijušo

Lai arī vajag apjaust notikušo un ar to samierināties, nebēgot prom no savām problēmām, arī pagātnē nevajag uzturēties pārāk ilgi. Kad esi apcerējusi savu pagātni, izmanto savu brīvo laiku, uzsākot kaut ko, kas no sirds tevi dara laimīgu. Varbūt tā ir aktīva sociālā dzīve, varbūt esi nolēmusi apjaust jaunus horizontus, atsākot studēt. Jaunas aktivitātes aizņems brīvo laiku un palīdzēs prātā nepārcilāt jau simto reizi sāpīgo šķiršanos.

