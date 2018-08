Attiecību sarežģījumi: kāpēc inteliģentām sievietēm ir grūti atrast partnerus

Attiecību veidošanās procesi ir ļoti dažādi – kāds savu īsto un vienīgo satiek skolas laikā, kādam paiet visa dzīve, līdz ceļi krustojas ar lielo mīlestību. Taču aizvien vairāk inteliģentas un gudras sievietes ar pat vairākām augstākajām izglītībām ir vienas un viņām ar attiecību veidošanu klājas grūti. Runa nav par to, ka nebūtu vīrieši – nav tādu, ar kuriem vēlētos kaut ko veidot.

Inteliģences jautājums arī ir visnotaļ plašs un individuāls, jo ir cilvēki, kuri uzskata, ka inteliģenci iemācīties nevar. Tā cilvēkam vai nu ir, vai nav, taču mācīšanās un interesēšānās par dažādām tēmām paplašina redzesloku un padara par aizraujošāku sarunu partneri. Protams, visas situācijas nav viennozīmīgas, arī dzīves gudri cilvēki var nebūt studējuši, bet viņu zināšanas un lietu izpratne ir plašāka nekā kādam universitātes absolventam.

"IHeartIntelligence" raksta, ka arī Jēla Universitātes pētnieki šim jautājumam ir pievērsušies. Viņi skaidro, ka pasaules mērogā vīriešu absolventu (no vidējās un augstākās izglītības iestādēm) ir mazāk nekā sieviešu, tāpēc sievietēm šķietami ir grūtāk atrast vīriešus, kas būtu vienādā intelektuālā līmenī.

Arī "Personality and Social Psychology Bulletin" pētījums turpina šo tēmu skatīt no citas puses. Problēmas nav tikai no sieviešu, bet arī vīriešu puses – ja sieviete ir vairāk par viņu mācījusies, interesējusies par dažādiem pasaulē svarīgiem jautājumiem, kā arī to izrāda, vīrietis var justies "mazāk vīrišķīgs" (less masculine). Tas nenozīmē, ka vīrieši izvēlas neizglītotas sievietes, bet gan to, ka viņus vairāk saista tās, kuras to uzkrītoši neizrāda.

Taču ne vienmēr visu var vērtēt, ņemot vērā tikai statistiku. Problēmas sagādā arī sieviešu gaidas, kā tieši viņas vēlas attiecībās justies un kādu vīrieti pie savas rokas redzēt. "IHeartIntelligence" piedāvā iepazīties ar piecām galvenajām problēmām, ar kurām saskaras inteliģentas sievietes, izvērtējot potenciālos partnerus.