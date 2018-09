Baltie meli neeksistē jeb Reizes, kad nevajag mēģināt aizmālēt partnera acis

Cilvēki melo. Un laiku pa laikam melo ikviens. Tiesa, ne vienmēr patiesības slēpšanai vai sagrozīšanai ir ļauni nolūki. Reizēm tas tiek darīts, lai kādu pasargātu, aiztaupītu raizes vai pat iepriecinātu. Tomēr der paturēt prātā, ka ļoti bieži tomēr vajadzētu izvēlēties sacīt taisnību, jo, lai arī cik nepatīkama tā būtu, tā ir labāka par meliem.

"Psychology Today" eksperti ir nosaukuši četrus "baltos melus", kas nebūt nav tik nevainīgi un no kuriem vajadzētu izvairīties, ja ar otru cilvēku attiecības ir ievirzījušās romantiskā gultnē.

"Es tev padošu ziņu…"

Ja tu zini, ka neplāno pēc tikšanās otram zvanīt vai rakstīt, tad nemelo, nesoli to. Tev, iespējams, šķiet, ka centies otru pasargāt, lai arī patiesībā domā par sevi. Atceres, ka vēlme sevi pasargāt no asākas komunikācijas vai nejaukas personas tēla nav otra cilvēka potenciālo sāpju un pārdzīvojumu vērta. Neesi gļēva un nedod tukšus solījumus!

"Tu esi man vienīgais, nekad neskatīšos uz citiem..."

Nekad nesaki vai neraksti šādas un līdzīgas frāzes, ja jau plāno šķiršanos un domās veido citas attiecības. Jo ilgāk tu vazāsi otru aiz deguma un dosi veltas cerības, jo grūtāk viņam būs pārdzīvot šķiršanos. Atceries, ka attiecības, kas pārtrauktas strauji un uzreiz, ir vieglāk pārdzīvot nekā tās, kurās otram nepārtraukti tiek pasniegts kāds cerību salmiņš. Esi atklāta un tieša pret otru – tāda rīcība ir daudz augstāk vērtējama nekā mēģinājumi pārraut saites lēni un it kā saudzīgi. Saudzīga šķiršanās nepastāv, tā drīzāk ir lēna otra spīdzināšana, dodoties pretī nenovēršamajam.

"Mēs esam tikai draugi…"

Ja tavs partneris pārmet pārāk ciešu saikni ar kādu draugu, iespējams, tam ir pamats, un frāze "mēs esam tikai draugi" ir kaut kas, ko mēģini iestāstīt pati sev. Atceries, ka emocionāla neuzticība spēj sāpināt tikpat ļoti kā fiziska. Vai tad tavs partneris nav arī tavs draugs? Kāpēc tad tu neuztici viņam savu emociju pasauli un sajūtas?

"Es apsolu, es to pārtraukšu…"

Neatkarīgi no tā, ko tu dari – flirtē ar kolēģi, smēķē, spēlē azartspēles, aizraujies ar alkoholu vai vienkārši visu dienu dirni uz dīvāna, kamēr tavs partneris dara to, ko vajadzētu darīt arī tev – solījums kaut ko mainīt ir bezjēdzīgs, ja vien tu patiešām neplāno to darīt. Nesoli to, ko neplāno tikai, lai nomierinātu otru. Arī tavs partneris zina, ka tavi "baltie meli" ir meli, ja tie atkārtojas dienu no dienas. Katru reizi, kad tu tos atkārto, tu iedragā jūsu attiecības vēl vairāk, īpaši, ja pārrunātais jautājums otram ir svarīgs.