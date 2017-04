Beidz pinkšķēt! Kāpēc stiprais dzimums baidās no sieviešu asarām

Nav noslēpums, kas vājais dzimums savu mērķu sasniegšanai nereti izmanto ļoti iedarbīgu ieroci – asaru plūdus. Turklāt praksē ir pārbaudīts, ka šis manipulatīvais paņēmiens ir vienlīdz iedarbīgs gan privātajā, gan profesionālajā sfērā. Tiesa gan, sieviešu asaras iedarbojas tikai uz stipro dzimumu. Lasi tālāk un uzzini, kāpēc tas tā.

Vai tev kādreiz ir nācies aizdomāties, kādēļ vīrieši nespēj palikt vienaldzīgi pret mūsu "krokodila asarām"? Portāla "Marie Claire" speciālisti atklāj vairākus neparastus faktus, kas izskaidro šo neparasto fenomenu.

Viņam ir saasināta atbildības sajūta

Foto: Shutterstock

Īstam vīrietim ir jāmāk atbildēt par savu rīcību, viņam ir jābūt ģimenes stiprajam balstam un apgādniekam – šīs visas stereotipskās patiesības tiek iedzītas tavam vīrietim galvā jau kopš bērnības. Tātad viņam netiek dota pat vismazākā iespēja kļūdīties – ģimenes dzīvei ir jārit pēc stingri noteikta plāna, un jebkuras novirzes no normas var radīt sprādzienu un vēlmi restartēties kā pārslogotam datoram, kurš vairs netiek galā ar pieprasītajiem uzdevumiem.

Viena no iespējām, kas var aktivizēt vīrieša restarta pogu, ir negaidīti asaru plūdi. Ja sieviete raud, vīrietis saprot, ka nav spējis tikt galā ar ģimenes dzīvei svarīgiem uzdevumiem globālā mērogā – ir slikts vīrs un nekam nederīgs tēvs. Mēģinājums paskaidrot, ka asaru iemesls ir tikai neveiksmīga darba diena vai nejauši nolauzts nags, ir lieks. Labāk beidz pinkšķēt, citādi var gadīties, ka pēc brītiņa raudāsiet jau duetā vai arī viņš, nespējot izturēt psiholoģisko spiedienu, aizcirtīs aiz sevis durvis, lai tikai viņam vairs nebūtu jānoraugās tevis inscinētajā traģēdijā,

Viņš jūtas vainīgs par tavām asarām

Vienmēr, kad tu raudi, pat ja viņš nav asaru plūdu izraisītājs, viņš jūtas pie tā vainīgs. Vīrieša nervu sistēma ir iekārtota tā, ka pirmais, ko viņš iedomājas, redzot tevi asarās izplūdušu, ir: "Es esmu vainīgs. Man jāatrisina šī situācija." Šāda situācija liek viņam vispirms dusmoties uz sevi, bet pēc tam dusmu izvirdums var tikt izgāzts arī uz tevi, un situācija tikai pasliktināsies. Problēma ir vīrieša bezpalīdzībā, jo viņš nezina, kā tev palīdzēt. Tāpēc, ka īsti vīrieši nekad neraud tāpat vien, bez nopietna iemesla. Viņi arī nesaprot, kā tas nākas, ka sieviete, lai cik saskumusi un noraudājusies nebūtu, jau pēc brīža var atkal priecāties un uzjautrināties, vienkārši ieraugot internetā mīlīgu kaķīšu video.

Asaras ir tas pats, kas histērija

Foto: Shutterstock

Izplūstot asarās, dažreiz pat ļoti pamatotās, tu noteikti esi dzirdējusi frāzi: "Beidz taisīt histēriju!" Skaidrojums ir vienkāršs – vīrieši pēc savas būtības ir daudz skopāki emociju izpausmēs, tāpēc arī tavi negaidītie melanholijas uzplūdi var tikt uztverti kā nosliece uz nervozitāti un histēriju. Tādi secinājumi viņam var rasties neatkarīgi no tā, cik ilgi jūs jau esat kopā. Patiesībā vīriešiem bieži vien mēdz būt aizdomas, ka viņa izredzētā pēc dabas, iespējams, ir histēriķe. Un nav jābrīnās, ka, ieraugot tevi noraudājušos, viņš uztver to kā tavas psihes nestabilitātes tiešu apliecinājumu un savu aizdomu apstiprinājumu. Uzjautrinoši, vai ne? Bet patiesībā stiprajam dzimumam tas it nemaz nešķiet smieklīgi.

Asaras nav arguments

Ikvienā emocionālā strīdā oponenti apmainās ar viedokļiem, un viedokļu sadursme var ieilgt, līdz vienam pietrūkst argumentu vai otrs ir veiksmīgi pārliecinājis par savu taisnību. Ideālais variants ir tad, kad abiem izdodas panākt kompromisu. Katrā strīdā – tāpat kā cīņā – ir arī savi aizliegtie paņēmieni. Konfliktā ar vīrieti viens no šādiem sievietes paņēmieniem noteikti ir asaras. Tēlaini izsakoties, tas ir sitiens zem jostas vietas, pēc kura vīrietis vairs negrib vai arī nevar cīkstēties ar savu oponentu. Kāpēc tā notiek? Jo vīrietis nevar atbildēt ar to pašu un apraudāties uz līdzenas vietas. Asaras stiprā dzimuma ieskatā tomēr ir vājuma un bezpalīdzības pazīme. Viņš jūtas morāli sagrauts, jo tevi ir novedis līdz tādam briesmīgam stāvoklim. Tomēr pastāv vēl viena bīstama problēma. Nonācis šādā psiholoģiskā bezizejas situācijā, vīrietis var izrādīt nekontrolējamu agresiju – gan verbālu, gan fizisku ne tikai pret tevi, bet, piemēram, arī pret mēbelēm, sienām vai traukiem. Ko lai saka – viens aizliegts paņēmiens pret otru.

Sieviešu asaras kaitē vīriešu veselībai

Foto: PantherMedia/Scanpix

Un vēl pēdējais arguments, kas varbūt pārliecinās tevi sava vīrieša klātbūtnē raudāt pēc iespējas retāk vai vismaz neizmantot asaras kā manipulatīvu ieroci. Kā skaidro "Marie Claire" speciālisti, nesen zinātnieki ir atklājuši satriecošu faktu – izrādās, ka, redzot sieviešu asaras, vīriešiem sāk izstrādāties hormoni, kas nelabvēlīgi ietekmē vīriešu potenci. Vienvārdsakot, vīrietis, kurš regulāri spiests noraudzīties sievietes asaru plūdos, vispirms izjūt vieglu satraukumu, bet ar laiku sāk justies emocināli sagrauts un ieslīgst dziļā apātijā, kuras rezultātā pamazām zaudē arī savu vīrišķo spēku. Tā ka, ņem vērā – ar asarām labāk būt piesardzīgai!