Četras pazīmes, kas liecina – partneris tevi vairs nemīl

Reizēs, kad mīļotais cilvēks tevi atgrūž, ir ļoti viegli izdarīt nepareizos secinājumus, pieņemot, ka viņa jūtas pret tevi ir zudušas. Tomēr ir reizes, kad tu vienkārši jūti – kaut kas attiecībās ir greizi. Ne vienmēr šīs sajūtas ir pareizas, bet ignorēt arī tās nevajadzētu, jo, ļoti iespējams, problēma tomēr pastāv.

Ja tev šķiet, ka partneris tevi vairs nemīl, nesteidzies uzreiz pārraut attiecību saites, bet mēģini izrunāt notiekošo. Tāpat pievērs uzmanību četrām "Elite Daily" izvirzītajām pazīmēm, kas liecina – viņa jūtas ir izdzisušas. Ja vēlies noskaidrot, vai viņa nolūki attiecībā pret tevi ir nopietni, ieskaties šajā rakstā par pazīmēm, kas norāda uz patiesu ieinteresētību.

Viņš kļuvis pārlieku kritisks attiecībā pret tevi

Cilvēks, kas vairs nemīl savu partneri, var kļūt ļoti kritisks un sākt vainot otru par teju ikvienu sīkumu. Atceries, ka nepārtraukta kritika noteikti nav veids, kā izrādīt mīlestību un pieķeršanos. Tev ir jāatrod veids, kā šāda veida attieksmi pret sevi pārtraukt. Dzīve nav tik gara, lai tu pavadītu laiku, pārdzīvojot par to, cik nevērtīgai tev liek likties kāda sacītais. Šāda veida uzvedība nebūtu pieļaujama pat tad, ja partneris tevi mīl.

Ja partneris vienmēr ir tevi kritizējis par katru sīkumu, graujot tavu pašapziņu, iespējams, viņš nekad nav tevi mīlējis. Ja iepriekš viss bija kārtībā, bet kritika un apvainojumi sākušies nesen, vari būt droša – kaut kas ir mainījies.

Viņš kļuvi vēss un atsvešināts

Foto: Shutterstock

Vēl viena pazīme, kas liecina – viņa jūtas varētu būt zudušas –, ir intereses zaudēšana par tevi. Partneris kļūst vēss un atsvešināts, viņam zūd seksuālā interese par tevi. Protams, katram pārim attiecībās ir kāpumi un kritumi. Intereses mazināšanos nevar automātiski tulkot kā zīmi tam, ka mīlestība ir zudusi. Tas var nozīmēt arī to, ka partnerim daudz stresa, viņš pārstrādājies vai nomākts.

Ja partneris tevi regulāri atraida un šķiet, ka sekss viņu vairs neinteresē, pievērs uzmanību arī tam, vai viņš par to runā un vai viņš atsvešinās arī citās jomās. Ja partneris ne tikai izvairās no fiziskas tuvības, bet arī pārstāj interesēties par tavu dzīvi un mazāk komunicē ar tevi, tev ir divas iespējas – mēģināt izrunāt, kas izraisījis pārmaiņas uzvedībā, un jautājumu risināt vai attiecības pārtraukt.

Viņam pēkšņi tev vairs nav laika

Kādreiz kopā pavadījāt katru brīvo brīdi, bet tagad šķiet, ka partnerim vienmēr atradīsies kaut kas darāms, lai tikai nebūtu laiks jāpavada tavā sabiedrībā? Pat pāri, kas smagi strādā un ir ļoti aizņemti, atrod laiku viens otram, ja vien to vēlas. Reizēs, kad satikties nav iespējams, viņi komunicē, sazvanoties vai sarakstoties.

Aizņemtība var būt izvairīšanās taktika, un, ja tavs partneris to piekopj, ir pamats šaubām par to, cik nopietni ir viņa nolūki attiecībā uz tevi. Tas var liecināt arī par to, ka viņš vairs tevi nemīl. Ja nonāc šādā situācijā, mēģini izdibināt, kas noticis, un izrunājies ar savu partneri.

Tavas vēlmes un robežas vairs netiek respektētas

Robežu un vēlmju nerespektēšana ietver gan aizvainojošu un sāpinošu uzvedību, gan krāpšanu, gan citu līdzīga veida uzvedību. Ja partneris izturas aizvainojoši un neizrāda nekādu cieņu, tā ir skaidra zīme, ka jūsu attiecības nav veselīgas un kaut kas nav kārtībā. Cilvēks, kas mīl, necenšas darīt visu iespējamo, lai otru sāpinātu un pat pazemotu.

Ja esi nonākusi šādā situācijā, izrunāšanās nepalīdz un problēmu nav iespējams risināt, vienīgā izeja var būt šķiršanās. Pat ja tā ir sāpīga, tā nāks tev par labu, jo izkļūsi no situācijas, kur tev nepārtraukti dara pāri.

