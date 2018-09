Cik bieži jāmīlējas un ko iesākt ar pasīvu partneri – izplatīti jautājumi par seksu

Intīmā dzīve tieši tāpēc ir intīma, ka par to nemēdz skaļi un plaši diskutēt, lai arī reizēm tas ir nepieciešams. Teju katram ir gadījusies kāda ķibele vai kuriozs guļamistabā, un netrūkst arī cilvēku, kam likstas intīmajā pasaulē rada nopietnus pārdzīvojumus un diskomfortu. Šādā gadījumā vislabāk ir vērsties pie speciālista, bet ne visiem, kam tas nepieciešams, šim solim pietiek drosmes.

Vai es esmu normāls un ko darīt ar partneri, kam intīmā tuvība nešķiet tik būtiska, kā man – tie ir tikai daži no jautājumiem, ko cilvēki mēdz uzdot savam terapeitam konsultācijās par seksu. Iedvesmojoties no "Reader's Digest", piedāvājam ieskatīties vairākos cilvēkiem aktuālos tematos, kas bieži tiek pārrunāti arī pie speciālista. Iespējams, kādu no tiem arī tu jau sen vēlies pavaicāt.

Vai es esmu normāls

Jautājums par to, vai esmu normāls vai normāla speciālistu kabinetos izskan ļoti bieži. Šādas domas nomāc daudzus, jo izglītība par šiem jautājumiem bieži ir nepilnīga. Tas nozīmē, ka cilvēki par mīlēšanos un intīmo tuvību mācās no draugu un paziņu stāstītās pieredzes, kā arī tā, kas tiek parādīts popkultūrā, piemēram, filmās un seriālos. Tas nozīmē, ka trūkstošie laukumi zināšanās jāaizpilda pašiem. Tas var likt justies nesaprastam un nošķirtam no sabiedrības.

Cilvēki ļoti baidās lūgt palīdzību, lai izrunātu to, kas viņu nomāc, vai vispār nesaprot, pie kā vērsties pēc padoma. Ja cilvēkam trūkst zināšanu par bioloģiju, piemēram, dažādiem izmēriem, formām, smaržām, kā arī seksuālajām spējām, turklāt viņi pat neapjauš savas intereses guļamistabā, ir visai viegli apjukt un justies atšķirīgam, nepareizam un nenormālam. Ļoti daudziem cilvēkiem ir līdzīgi pārdzīvojumi un domas, bet nereti katrs no viņiem tās nekad neizpauž.

Domājot par savām seksuālajām vēlmēm, der paturēt prātā, ka ļoti daudzas fantāzijas un sapņi ir normāli un veselīgi. Pats galvenais, lai to realizācijā baudu gūtu abi partneri, un tā notiktu ar abpusēju piekrišanu.