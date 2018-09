Dāvana no sirdsāķīša: kā rīkoties, ja uzmanības apliecinājums neliek priekā iespiegties

Kuram gan netīk saņemt dāvanas!? Īpaši, ja tās dāvinājis mīļotais cilvēks, kurš cītīgi meklējis un mēģinājis saprast, kas tieši tavā sejā varētu likt atplaukt smaidam. Taču nereti gadās, ka izmeklētā dāvana īsti neiet pie sirds, un tad negribas otram teikt, lai neaizvainotu viņa jūtas. Kā šādā situācijā būtu vispareizāk rīkoties, skaidro "Elite Daily" eksperti.

Jebkurš uzmanības apliecinājums ir jānovērtē, vienalga, vai tās bijušas pļavā salasītas puķes, dārga kaklarota vai paštaisīta kartiņa. Visbiežāk ar dāvanu izvēli cilvēki "nošauj griezi" attiecību sākumposmā, jo viens otru vēl tik labi nepazīst. Tad nav zināms, piemēram, kādi džemperi nav mīļotās gaumē, kāds ir viņas bikšu izmērs, kuras smaržas šķiet atbaidošas, kur noteikti negribētu pavadīt brīvdienas u.c. Kad satiecies ar kādu vien pāris mēnešus, nepavisam negribas bojāt attiecības, atklājot, ka dāvana galīgi nav tavā gaumē.

Arī "Viņa" lasītājas dalījušās savā pieredzē, kad puišu sniegtās dāvanas nesagādājušas prieku. Zane teic: "Kad ar draugu satikāmies pavisam neilgu laiku, viņš man uzdāvināja krūzīti ar uzrakstu – "mīļumiņš". Tad gan bijām vēl pavisam jauni, taču, es domāju, ka manā sejā varēja nolasīt, ka man dāvana īsti nepatika. Es viņu noliku kaut kur dziļi plauktā. Viņš nekad arī vairs nav jautājis, kāpēc to krūzi nelietoju. Laikam jau pats saprata, ka tā nebija labākā dāvanas izvēle."

Turpretī Maija atklāj, ka Valentīndienā reiz puisim uzdāvinājusi rasēšanas komplektu: "Viņš ņēma manu, un tas man nepatika. Es viņam uzdāvināju šādu komplektu, jo skolā tādu vajadzēja. Laikam neveiklākais bija tas, ka turpretī viņš bija romantiski izdekorējis māju un ļoti mīļi mani sagaidīja. Lieki teikt, ka viņš nebija priecīgs par manu dāvanu. Šķiet, ka šī situācija skadri parādija, ka mums pavisam atšķīrās viedokļi par to, ko vajadzētu dāvināt."

Ir pilnībā saprotams, ka pēc īsti netīkamas dāvanas saņemšanas izjūti vainas apziņu, jo pats galvenais taču ir otra centība un vēlme tevi iepriecināt. Ar noklusēšanu un patieso domu neizteikšanu ir viena problēma – ja delikāti un pārdomāti nepateiksi, ka šī dāvana īsti nepatīk, otrs var pārprast un šāda veida uzmanības apliecinājumu pasniegt vēl un vēl.

Tieši tāpēc "Elite Daily" eksperti uzsver, ka pareizais risinājums tomēr ir mīļotajam pateikt, ja dāvana nav tavā gaumē. Iemesls taču tam, kāpēc otrs tev pasniedza dāvanu, bija vēlme tevi redzēt priecīgu, bet, ja tā nav, tēlot arī nevajag. Ir vērts padomāt, vai kaut kādā mērā šis cilvēks tevi ir pārpratis, varbūt jums bijusi saruna par dāvanām, par to, kas patīk, un tu nekonkrēti izteicies. Ja šāda situācija radusies attiecību sākumposmā, eksperti iesaka partnerim sacīt: "Es novērtēju tavas pūles un rūpes, kuras ieliki, lai atrastu man dāvanu. Paldies tev par to! Mēs vēl pagaidām iepazīstam viens otru labāk – es nesaku to tāpēc, lai liktu tev justies slikti, bet ir svarīgi šos jautājumus izrunāt jau tagad, lai pēcāk vairs nebūtu pārpratumu."

Atceries, ka tu nedrīksti kritizēt dāvanu – vienkārši koncentrējies vairāk uz to, kādas lietas vai nieki tavai ikdienai un raksturam "piestāv" vairāk. Taču tas nenozīmē, ka arī ilgstošās attiecībās var iztikt bez šādām dāvanu ķibelēm. Arī tad nav ieteicams to noklusēt, bet gan pastāstīt, pieminot reizes, kad izdevies tevi patīkami pārsteigt.