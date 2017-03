Delikātās rotaļas: viss, kas tev jāzina par pašapmierināšanos

Seksuālā pašapmierināšanās jeb masturbācija ir gluži dabiska parādība un viens no cilvēka seksualās izpausmes veidiem. Šādā brīdī cilvēks jūtas pilnīgi brīvs un viņam nav jāizliekas vai jāsasprindzinās partnera dēļ. Pastāv uzskats, ka ar pašpmierināšanos lielākoties nodarbojas stiprā dzimuma pārstāvji, taču tā nav tiesa – dažkārt arī sievietēm ir vajadzīgs brīdis, lai vienkārši atbrīvotos no emocionālas vai seksuālas spriedzes, nedomājot ne par savu izskatu, ne par to, kā izpatikt partnerim.

Iemesli sieviešu masturbācijai ir dažādi: partnera neesamība, seksuāla neapmierinātība. Dažas dāmas nodarbojas ar masturbāciju tikai garlaicības pēc. Bet, cik laba ir šī nodarbe? Skaidro psiholoģe un seksoloģe Inna Meļņikova un seksoloģe, seksopatoloģe, neiroloģe Dr. med. Ināra Roja. Paši populārākie sieviešu pašapmierināšanās veidi – ar pirkstu palīdzību vai vibratoru. Seksologi, nolemjot uzskaitīt visus sieviešu masturbācijas plusus un mīnusus, ir secinājuši, ka pašapmierināšanās ir vēlama nodarbe. Turklāt ne tikai sievietes veselībai, bet arī labvēlīgākām attiecībām ar partneri. Lasi tālāk un uzzini, kādēļ sievietēm ir ieteicams nodarboties ar masturbāciju un, vai šai patīkamajai nodarbei ir arī kādas ēnas puses. 1. Kādi ir masturbācijas plusi

Kādi ir masturbācijas plusi 2. Vai masturbācijai ir arī ēnas puses