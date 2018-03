Delikāti par intīmo. Temati, kas attiecībās jāpārrunā katram pārim

Intīmā dzīve ir temats, par ko publiski runājam reti. Diemžēl arī pāru starpā kutelīgas tēmas reizēm tiek aizskartas nelabprāt, bieži vien cerot, ka problēmas, ja tādas radušās, pazudīs pašas no sevis. Kā apgalvo seksologs Džozefs Grenijs, kurš ir viens no grāmatas "Crucial Conversations" līdzautoriem, šāda rīcība ir ātrākais ceļš uz attiecību iziršanu. Pāri, kuri par intīmām lietām runā atklāti un apspriež mazākās nesaskaņas vai domstarpības seksuālās dzīves kontekstā, šķiras teju desmit reizes retāk nekā pāri, kuri izvēlas problēmas ignorēšanas stratēģiju.

Šai sakarā seksologs, piedāvājot ieskatu grāmatā aplūkotajās tēmās, aicina ikvienu pāri izrunāt turpinājumā minētos tematus, kas uzlabos ne tikai intīmo dzīvi, bet arī ikdienu kopumā.

Robežas

Protams, eksperimentēšana intīmajā dzīvē ir tikai apsveicama un pat vajadzīga, taču, lai izvairītos no nevajadzīgiem pārpratumiem un kļūmēm, pirms netipiskāku mīlas prieku baudīšanas ir vērts noskaidrot, vai partneris ar tiem maz būs mierā. Tāpat ir vērts izdomāt īpašu drošības kodu, kas signalizēs par partnera vēlmi iesākto eksperimentu pārtraukt – vienojieties par vārdu, kas kalpos kā brīdinājuma signāls situācijā, ja mīlas prieki baudas vietā rada diskomfortu.

Paņēmieni

Ir samērā grūti ieviest jaunus paņēmienus seksuālajā dzīvē, ja kādam no attiecību dalībniekiem ir savi strikti priekšstati par to, kas seksā skaitās "normāli". Šai sakarā ir vitāli svarīgi izrunāt, kādas ir katra attiecību dalībnieka konkrētās vēlmes un iespēja pielāgoties otram. Gadījumā, ja viedokļi ir krasi atšķirīgi, situāciju iespējams risināt ar profesionāļa palīdzību, apmeklējot konsultāciju, iesaka seksologs.

Neveiksmes

Temati, no kuru apspriešanas visvairāk kaunas vīrieši, ir priekšlaicīga ejakulācija un potences problēmas. Lai to risinātu bez liekas neveiklības devas, nekādā gadījumā kutelīgo tematu neapspried, atrodoties guļamistabā, kā arī, piedzīvojot kādu no iepriekš minētajām problēmām, nepievērs tai uzmanību un mazini spriedzi, ļaujoties partnera glāstiem un skūpstiem. Redzot, ka spēj gūt baudu ne tikai no dzimumakta, bet arī priekšspēles, vīrietis mazāk domās par piedzīvoto kļūmi un pastāv iespēja, ka situācija uzlabosies pati no sevis.

Ja situāciju tomēr neizdodas atrisināt, par to ir vērts aprunāties, noskaidrojot mīļotā agrāko pieredzi un tādējādi, iespējams, atrodot arī problēmu cēloni. Jebkurā gadījumā, šai ziņā ir svarīgi izrādīt iecietību, atbalstu un izvairīties no liekas panikas vai, vēl ļaunāk, aizvainojuma.

Izsargāšanās

Nav svarīgi, cik ilgi esat pazīstami un cik ļoti viens otram uzticaties, attiecību sākumā ir svarīgi pārrunāt tik delikāto jautājumu par izsargāšanās. Tas jūs ne tikai satuvinās, bet arī novērsīs neveiklības pilnus brīžus mīlēšanās laikā.

Atteikums

Teju katrs ir piedzīvojis situāciju, kad seksam nav ne spēka, ne vēlēšanās. Lai neaizvainotu partneri, informē mīļoto par savām sajūtām, uzsver, ka enerģijas trūkums ir īslaicīga parādība, kā arī neaizmirsti demonstrēt maigumu un pieķeršanos ar skūpstiem un pieskārieniem. Nereti atteikšanās no mīlēšanās var pavērt iespēju patiešām emocionālai un intīmai sarunai, kas jūs satuvinās vēl vairāk.

Sajūtu demonstrēšana

Lai gan nereti nez kāpēc domājam citādi, mēs tomēr nespējam likt mīļotajam nolasīt mūsu domas, vēlmes un sajūtas. Tieši tāpēc par tām ir jārunā vai – intīmās dzīves kontekstā – vismaz jāizrāda, kā partnera pieskārieni un darbības liek justies. Vīrietis patiešām novērtēs tavu iniciatīvu, un apziņa, ka viņš dodas pareizā virzienā, partnerim liks justies drošākām par savām prasmēm.