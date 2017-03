Erotiskie sapņi – kādēļ tos redzam? Sešu populārāko erotisko sapņu 'scenāriju' skaidrojumi

Dažāda satura erotiskos sapņus ik pa laikam naktī skata katrs no mums. To scenāriji mēdz būt gan pavisam patīkami, gan tādi, ka pamostoties tu šausminies, sarksti un brīnies, vēl labu laiku nespējot atgūties no sapnī pārdzīvotā. Bieži vien mēs savas erotiskās nakts vīzijas maldīgi asociējam ar problēmām intīmajā dzīvē, tomēr nereti sapņu saturs patiesi var atspoguļot arī gluži sadzīviskas un normālas situācijas.