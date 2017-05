Frāzes, ko vīrietis alkst dzirdēt no sievietes

Mēdz teikt, ka sievietes mīl ar ausīm, bet vīrieša mīlestība iet caur vēderu. Arī tad, ja tā ir, tas nenozīmē, ka reizi pa reizei arī vīrietim nepatīk paklausīties labos vārdos, uzslavās, komplimentos. Šoreiz piedāvājam frāzes, ko kungi alkst dzirdēt no dāmām.

"Tu izskaties lieliski"



Nebūt nav tā, ka tikai sievietēm vajadzīgi komplimenti un sirdi silda kāds labs vārds. Arī vīrieši ne vienmēr ir sevišķi pārliecināt par sevi un kompliments var palīdzēt uzlabot viņa pašvērtējumu un palīdzēt justies labāk. Un arī tad, ja ārēji pat to nevar pateikt, arī viņš dažkārt domā, vai šis krekls viņam piestāv vai arī nē. It īpaši tad, ja kungs dodas uz sporta zāli vai kā citādi īpaši rūpējas par savu ķermeni, uzslavē viņa panākumus. Viņš to noteikti novērtēs.

"Tu esi seksīgs"

Pateikt to, ka partneris izskatās lieliski, ir viens. Tomēr pavisam citāds saviļņojums viņu var pārņemt tad, kad tu patiešām pasaki, ka viņš ir seksīgs, un viņa šarmam nespēj pretoties.

"Pagājušā nakts bija lieliska"

Ja esat aizvadījuši kaislīgu nakti vai piedzīvojuši patiesi neaizmirstamu pēcpusdienas mīlēšanos, nekautrējies to pateikt vīrietim! Tas glaimos viņa pašapziņai un radīs iekāri turpinājumam.

Patiess "es tevi mīlu"

Nevis steidzīgs "Mīlu!" vai sirsniņa īsziņā, bet gan nopietni domāta un patiesa atzīšanās mīlestībā īpašos brīžos jūs tuvinās un radīs savstarpēju intimitāti.

"Man ļoti patīk …"

Lai arī jau kompliments kā tāds var iepriecināt otru, ja būsi vēl tiešāka, vari trāpīt tieši desmitniekā! Uzslavē zudušo alus vēderiņu, jauno matu griezumu vai arī, ja kompliments paredzēts tavam vistuvākajam, kaut ko daudz intīmāku. Dažkārt kungi par savām vīrišķīgākajām ķermeņa daļām var nebūt sevišķi pārliecināti, un šāds kompliments var pat uzlabot jūsu attiecības. Galvenais nesaki neko, kas tev liek sarkt un ķiķināt, tad kompliments zaudē savu jēgu un tas var attiecības ievirzīt negatīvā gultnē.

"Man patīk, kad tu..."

Pasakot šo uzslavu, tu iepriecini gan partneri, gan, godīgi sakot, pati sevi. Pirmkārt, kā skaidrojusi arī psiholoģe Diāna Zande – vīrietis nav rentgens, viņš nevar nolasīt domas un izdarītu visu tev pa prātam, tāpēc, lai jūs abi būtu laimīgi, ir vienkārši jārunā un jāatklāj savas vēlmes. Tātad tu ļauj saprast vīrietim, kas tev no sirds patīk. Otrkārt, kad tu esi atklājusi savas intereses un vēlmes, arī nākotnē tu vari sagaidīt šādu vai ļoti līdzīgu izturēšanos, darbības. Vismaz veselīgās attiecībās, ja tu zini savas partnera vēlmes, tu centies viņas piepildīt un otru iepriecināt.

"Tev tas tik labi padodas"

Tas var būt jebkurš vārdu savienojums: "spēlēt ģitāru", "cept omleti", "organizēt izklaides vakaru", "pieskatīt bērnus" utt. Derēs jebkurš uzmanības apliecinājums un sajūsma par viņa padarīto. Novērtē to.

"Tā sieviete tikko nopētīja tevi"

Jā, lai arī cik dīvaini šķistu, arī tas, ja cita sieviete pievērsusi tavam partnerim uzmanību, var nākt par labu tavām attiecībām. Protams, ja tas viss ir tikai nevainīgs skatiens un nekas vairāk. Jāsāk jau ar to, ka pretējā dzimuma uzmanība vienmēr liek justies nedaudz patīkamāk, cilvēks jūtas novērtēts, kļūst pašpārliecinātāks. Tātad tas var celt tava partnera pašvērtējumu. Otrkārt, tas parāda, ka tu esi to ievērojusi to, tātad klusībā pieskati viņu. Bet tas nozīmē arī to, ka esi tik pārliecināta par sevi un jūsu attiecību patiesumu, ka vari to viņam izstāstīt.

"Tev bija taisnība"

Lai arī, iespējams, to neatzīstam, ikvienam no mums patīk, ka mums ir taisnība, un varam pateikt tos zīmīgos vārdus "es taču teicu", kas nereti pat sakaitina otru. Tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka arī mums pašām patīk triumfēt un pierādīt savu taisnību, tomēr reizi pa reizei ir vērts piekāpties un ļaut otram nedaudz papriecāties.

"Es esmu tavā pusē"

Vīrietim arī svarīgs ir atbalsts. Neatkarīgi no tā, vai tas būtu kāds strīds ar trešo personu vai vienkārši grūts brīdis, tev jābūt viņam līdzās gluži tāpat, kā viņš vienmēr ir blakus tev.

"Stāsti, es klausos"

Lai arī bieži vien sievietēm tiek piedēvētas spējas stundām ilgi runāt, kādreiz pienāks mirklis, kad izkratīt sirdi vēlēsies arī tavs partneris. Un tajā brīdī vajadzētu viņā patiešām ieklausīties un ļaut izrunāties.

"Paldies"

Nevar aizmirst arī par tik ikdienišķo pateicības vārdiņu "paldies", ko dažkārt ir arī ļoti viegli aizmirst pateikt. Parasti gan šo vārdu atceramies pateikt par kādiem darbiņiem vai citām lielākām lietām, tomēr kā ir ar kafijas uzvārīšanu vai durvju atvēršanu? Novērtē viņa centību.

"Vai tu man palīdzēsi?"

Vīriešiem patīk justies novērtētiem. Tad, kad palūdzam viņa palīdzību, viņš saprot – bez viņa tu to nespētu paveikt. Protams, tas gan nenozīmē, ka par katru sīkumu tev jāvēršas pie sava izredzētā, jo pati to it kā nespēj paveikt, bet šad un tad palūgt padomu vai kaut ko salabot – kāpēc gan nē.

"Ar tevi es jūtos droši"

Protams, ka vīrietis savu mīļoto vēlētos pasargāt no itin jebkā, tāpēc svarīgi atgādināt viņam, ka ar viņu tu jūties droši, jo zini, ka viņš tevi aizstāvēs.

Aptauja kungiem

Bet tagad dodam iespēju savu viedokli paust arī kungiem, piedāvājot aptauju, kurā vīrieši var nobalsot par to frāzi, kas visvairāk silda viņa sirdi.



Raksta tapšanā izmantota informācija no "Redbookmag", "Yourtango", "Cosmopolitan.com", "Viņa" arhīva.