Izpētīts, ka šķiršanos bieži smagāk pārdzīvo tās ierosinātājs

Šķiršanās ir nepatīkama padarīšana, kas sāpīgus brīžus sagādā gan tās ierosinātājam, gan partnerim. Pētījumā, kur skaidroti iemesli attiecību pārtraukšanai un to atjaunošanai, secināts, ka ļoti bieži šis process ir nepatīkamāks tieši šķiršanās ierosinātājam. Tāpat izpētīts, ka attiecību atjaunošana pēc to pārtraukšanas nav nekas neparasts, galvenokārt tāpēc, ka attiecību laikā starp panteriem ir izveidojusies ļoti cieša saikne.

Pat tad, ja tu esi tā, kas ierosināja šķiršanos, šaubas par lēmuma pareizību un neskaidras jūtas attiecībā pret bijušos nav nekas neparasts, atsaucoties uz pētījumu, raksta "Women's Health." Nepārliecināta par savu lēmumu ir apmēram puse cilvēku, kas uzsāk sarunas par attiecību pārtraukšanu.

Daudziem cilvēkiem grūtības pārtraukt attiecības sagādā apziņa par to, cik daudz darba un emociju tajās ieguldīts, pienākuma apziņa pret ģimeni un cerība, ka attiecības uzlabosies vai partneris mainīsies. Divas trešdaļa aptaujāto cilvēku atzina, ka attiecības līdz galam nespēj pārraut, jo jūtas ļoti tuvi savam partnerim. Biežākie iemesli vēlmei pārtraukt attiecības ir regulāri strīdi, meli un neuzticība.

Jāpiebilst, ka šaubas par lēmuma pareizību cilvēkus māc ne tikai pirms, bet arī pēc šķiršanās. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc attiecību pārtraukšana bieži ir sāpīgāka tieši tam partnerim, kas to ierosināja. Tāpat šaubas un nespēja izšķirties par to, kā attiecībās ir vairāk – labā vai sliktā – ir galvenais iemesls tam, kāpēc cilvēki neilgi pēc šķiršanās attiecības atkal atjauno.