Izplatītākie meli, ko attiecībās mēdzam atklāt savam partnerim

Būsim reāli, ikvienam no mums gadās sagrēkot un ik pa reizei kaut nedaudz samelot savam partnerim. Protams, uz meliem balstītas attiecības nav veselīgas, tomēr ir reizes, kad noklusējam patiesību, lai vienkārši nesāpinātu otru. Šoreiz, iedvesmojoties no "Power of Positivity" attiecību ekspertiem, piedāvājam izplatītākos melus, ko mēdzam teikt savam partnerim.

"Viss ir kārtībā". Lūk, frāze, kas būs mūžam aktuāla! Kā stāsta eksperti, tas ir viens no vispopulārākajiem meliem, kas tiek izpausts attiecībās. Tomēr speciālisti atgādina – melot otram, kā tu patiesībā jūties, nevajadzētu. Cik partneri tev bijuši. Lai arī tas, kas noticis, pirms tika uzsāktas attiecības, ir katra paša ziņā, nereti tomēr pagātne mēdz sāpināt partneri. Turklāt ir vēlme pierādīt, ka šīs attiecības ir nopietnas un partneris ir īpašs! Tieši tāpēc, ja laiks pirms tam ir bijis visai ražens, nereti šis skaitlis tiek notušēts un patiesais daudzums, ar ko sanācis paniekoties, tiek paturēts slepenībā. "Tavi vecāki ir lieliski". Ne vienmēr attiecības ar partnera ģimeni izveidojas tādas, kā gribētos. Tomēr ir skaidri un gaiši saprotams, ka savam partnerim tu neatklāsi, kāpēc tev nesaskan ar viņa māti vai tēvu – ar tavas otras pusītes tuvākajiem cilvēkiem. Tas būs tikai vēl viens iemesls, lai uzsāktu strīdu. Vieglākais variants – vienkārši pateikt, ka viņi ir lieliski! Cik daudz tu iztērēji. Skaidrs, ka arī šī ir lieta, par ko savam partnerim nebūtu vēlams mānīties, jo īpaši tad, ja jūs jau dzīvojat kopā un jums ir viens maciņš. Tomēr laikam grūti atrast dāmu, kura reizi pa reizei nebūtu nogrēkojusies, noapaļojot preces cenu uz leju un atgādinot, cik šī lieta viņai bija tiešām nepieciešama. "Tu izskaties lieliski". Šī ir frāze, kuru mēdzam izmantot tad, kad nevēlamies sāpināt savu mīļoto. Ka tu nekad nedomā par savu bijušo. Izdzēst savu pagātni nav iespējams, tāpēc ir pilnīgi normāli, ja kādreiz nākas aizdomāties par to, kā reiz bijis. Tomēr tajā pašā laikā ir skaidrs, ka šādas domas var sāpināt otru pusīti, tāpēc tiek pausts stingrs viedoklis – par savu bijušo es nedomāju. "Es tev piekrītu". Būt attiecībās – tā ir atbalsta sistēmas veidošana. Ja gadās būt situācijā, kad partneris par kaut ko ir sašutis un dusmās vārās, otrai pusītei nepieciešams pateikt kādu nomierinošu frāzi, lai mīļotais nomierinātos. Pat tad, ja kārtīgi neizproti situāciju. Ir svarīgi atbalstīt mīļoto ikvienā situācijā. Atceries, ka uz meliem balstītas attiecības nav veselīgas. Un pat niecīgākais sīkums kādreiz var pāraugt nopietnā problēmā. Rūpīgi izvērtē, kāda ir melu cena. Nevainīgie meli un noklusēšana: iemesli, kāpēc šķietami sīkumi bojā attiecības