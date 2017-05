Izplatītas attiecību problēmas, kas bendē saticību

Ikviens, kas šobrīd ir vai reiz ir bijis attiecībās, zina – būs jāiegulda zināmas pūles un jāpārvar dažādi šķēršļi, kas agrāk vai vēlāk un lielākā vai mazākā mērā uzrodas ikvienās attiecībās. Iedvesmojoties no "Yourtango" ekspertiem, izvirzījām septiņas attiecību problēmas un iespējamus risinājumus šādām situācijām.

Nereālistiskas gaidas



Jau no pašiem attiecību pirmsākumiem mēs bieži vien iluzori no otra sagaidām vairāk, nekā viņš mums spēj un ir gatavs dot. Un arī, gadiem ejot, mēs mēdzam ieciklēties uz pagātni un to, kāds mūsu partneris ir bijis agrāk – pirmajos attiecību mēnešos, kad vēl bija rozā brilles. Tomēr cilvēki mainās ik uz soļa. Viņi apgūst ko jaunu, rod atbildes uz svarīgiem jautājumiem, pilnveidojas. Arī pēc piecu gadu kopdzīves no otra nevar sagaidīt un prasīt, ka viņš būs tieši tas pats cilvēks, kuru tu iepazini.

Tiesa, daži pāri šīs pārmaiņas uztver daudz mierīgāk, bet citiem tās pieņemt ir grūti. Kā "Viņa" lasītājām skaidrojusi psihoterapeite Kristīne Ašmane, ja esam ieinteresēti palikt kopā, tad var sākties atkārtots un aizraujošs iepazīšanās process. Otra atbalsts un ieinteresētība, patiesa cieņa un apbrīns, kā arī draudzīga attieksme, sapratne un atklātība mūsu labākās īpašības paspilgtinās un atraisīs. Pieņemšanas sajūta rada drošību un paļaušanos, ka mani mīl tādu, kāds esmu. Tieši šādi var tikt atrasts vēlamais attiecību ideāls un tas ļauj sasniegt iecerēto – būt laimīgiem kopā. Tādējādi rodas īsta vēlme ar otru pavadīt laiku kopā, neskatoties uz to, cik gadi ir pagājuši.