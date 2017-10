Jaunu attiecību uzsākšana pēc 40. Galvenie jautājumi, uz kuriem nepieciešams rast atbildes

Mīlestības meklējumi, lai arī sākotnēji var šķist aizraujošs process, kādā mirklī sāk kļūt nogurdinoši, jo īpaši tad, ja šajā frontē sevišķi nesokas. Un tas, protams, nav atkarīgs no vecuma. Tomēr daudz tiek runāts par to, ka tad, kad jau aizvadīti vairāki gadu desmiti, otro pusīti ir atrast grūtāk. Kāpēc tā? Un kas jāapjauš pirms "lielā loma" meklēšanās šajā vecuma posmā?

Attiecību eksperte un grāmatas "Sexy And Sparkling After 40" autore Šerija Nikolsa uzsver, ka otrās pusītes meklējumi 40 gadu vecumā ir pavisam citādi, nekā tie bijuši agrā jaunībā. Ir atšķirīgas vajadzības un vēlmes, un reizēm ilūzija par to, ko vēlētos satikt, nav pielīdzināma realitātei, eksperte skaidro "Yourtango". Ir jāatkāpjas solis atpakaļ un kārtīgi jāsaprot, ko konkrēti tu vēlies atrast (un ko tu nespēj atrast), jo, iespējams, tavas vēlmes ir nereālas. Eksperte skaidro, ka ir divi galvenie jautājumi, ko nepieciešams sev uzdot pirms attiecību meklējumiem.

Vai tev ir pārāk liela emocionālā bagāža? Nereti laika gaitā iegūtās pieredzes dēļ mēs varam sākt baidīties par lietām, kas vairs nebūt nav aktuālas, tomēr rūgtā pieredze var tikt projicēta arī uz citiem partneriem, kas noteikti traucē virzīties tālāk šajā lauciņā. Ir jācenšas atbrīvoties no pagātnes "dēmoniem", lai dotu godīgu iespēju kādam citam.

Vai tava sirds ir atvērta jaunai mīlestībai? Dodot iespēju citam, ir tiešām jābūt pārliecinātai, ka tajā ir vieta, un to neaizņem kāds cits. Pretējā gadījumā tu neesi godīga pret otru cilvēku un nedod viņam kārtīgu iespēju sevi pierādīt. Bet, ja dod – neesi godīga pret sevi.

Savā viedoklī par šo tēmu interviju ciklā "100 personības līdz Latvijas simtgadei" reiz dalījās arī žurnāliste un TV raidījumu vadītāja Daina Jāņkalne. Jāņkalne ģimeni izveidoja diezgan apzinātā vecumā, un, kā stāsta pati sieviete, viņa bijusi teju apsēsta ar domu, ka nepieciešams atrast partneri. Viņa pat prātojusi, kāpēc šī otras pusītes meklēšana neizdodas tik viegli kā citiem. Tomēr tad, kad konkrēto cilvēku viņa ir satikusi, viss pārējais noticis ļoti strauji, jo nav bijušas šaubas, ka tas ir īstais vīrietis. Viņa teic, ka bija iemīlējusies uz visiem simts procentiem. Jāņkalne par vismilzīgāko brīnumu uzskata to, ja cilvēki pēc šķiršanās 40 un 50 gadu vecumā spēj atrast sev partneri un pat apprecēties. "Tāda nobriedusi, egoistiska personība, par kādām mēs visi pārvēršamies ar laiku, spēj tā iemīlēties, ka ir ar mieru pievilkt spārnus savam egoismam – jā, tas man liekas tāds brīnums," noteic Jāņkalne.

Savukārt mūziķis, grupas "Credo" solists Guntis Veits, kurš izvēlējies sevišķi nemeklēt otru pusīti, sarunu šovā "Starp mums runājot" teica tā: "Es nevarētu teikt, ka esmu skumīgs par savu dzīvi. Man tā dzīve ir tāda, ka es pat nevaru iedomāties tādu sievieti, kura varētu pieņemt tādu kā es."