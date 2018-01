Jautājumi, kas palīdz atklāt, vai attiecībām ir lemta nākotne

Ikvienās attiecībās pienāk brīdis, kad savstarpējā sapratne un izpratne šķiet zudusi teju uz visiem laikiem, ikdienas komunikācijā dominējot vien it kā neatrisināmiem konfliktiem. Kā šādā situācijā izdarīt pārdomātu izvēli un pieņemt pareizāko lēmumu par attiecību turpināšanu vai pārtraukšanu? Kā rast kompromisu un ne tikai panākt sava viedokļa sadzirdēšanu, bet beidzot arī ieklausīties partnerī?

Iespējams, problēmu atrisināt vai kaut nedaudz uzlabot palīdzēs psihoterapeita Karla Rodžera grāmatā "On Becoming a Person" minētie ieteikumi jeb septiņu jautājumu un atbilžu sērija, kas var noderēt konfliktu risināšanā vai spējā paraudzīties uz tiem no cita skatpunkta.