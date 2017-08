Jautājumi, uz kuriem nepieciešams rast atbildes, ja attiecībās nejūties laimīga

Ne vienmēr viss ir tik lieliski kā romantiskākajās filmās, un dzīvē gadās visādi. Ja nākas piedzīvot mīlas problēmas, mēdzam šaustīt sevi un pārdomāt savas izvēles. Lūk, iedvesmojoties no "Elite Daily", esam izraudzījušies pāris jautājumus, ko sev uzdot, ja viss neiet gluži kā pa diedziņu.

Vai manas gaidas saistībā ar šīm attiecībām nav nereālas? Dažkārt varam sevi pieķert pie domas, ka neesam īsti apmierinātas ar dzīvi, tostarp attiecībām. Viens no iemesliem – uzstādīta pārāk augsta latiņa. Pārdomājot savus mērķus, vēlmes un apstākļus, varam nonākt pie atbildes, ka uzburta ilūzija par konkrēto cilvēku, bet realitāte ir pavisam citāda. Esi godīga pret cilvēku un neprasi no viņa to, kas viņš vienkārši nav.

Cik ilgi es jūtos nelaimīga? Stundu, nedēļas, mēnešus? Varbūt gadus? Attiecības var piedzīvot sarežģītākus posmus, tomēr būtiski, ka visas nesaskaņas tiek atrisinātas. Ja risinājumu nav, varam palikt nelaimīgi pārāk ilgi. Vai tas ir to vērts? Varbūt jāmeklē citas iespējas?

Vai notiekošo esmu jau reiz piedzīvojusi? Nereti ir tā, ka pagātnes rēgi atstājuši pēdas arī turpmākajā dzīvē un, neko ļaunu nedomājot, partneris var vecās rētas uzplēst, pat nenojaušot, ka otram tas sāp. Piemēram, ja tavam mīļotajam ir plašs draugu loks, tu vari uztraukties par to, ka viņš tevi krāpj, jo reiz šo nepatīkamo scenāriju esi izdzīvojusi. Arī tavs partneris šajā situācijā cieš, bet tas nav īsti godīgi pret viņu.

Vai es savu pārdzīvojumu varu atklāt savam partnerim? Neraugoties uz to, ka nelaimīga vari justies tikai pāris minūtes, tev būtu jāprot to ar savu partneri pārrunāt. Nav jāgaida gadiem ilgi, lai izstāstītu, kā tu jūties.

Ko es varu darīt lietas labā? Vai esi padomājusi par kādu risinājumu, lai situāciju uzlabotu? Nepieciešams izrunāties ar mīļoto un nonākt pie labākās izvēles, lai neviens no jums vairs neciestu un varētu savest savas attiecības kārtībā. Iespējams, noderēs šie padomi, lai stiprinātu attiecības stundas laikā.

Vai šīs attiecības mani bagātina? Ne mazāk svarīgi ir arī tas, lai attiecības abus partnerus kādā ziņā rotātu. Lai tās tevi padarītu par labāku cilvēku. Tikai tas ir veids, kā patiesi dzīvot saskaņā gan ar otru cilvēku, gan sevi.

Vai es ar šo cilvēku vēlēšos būt kopā arī rīt? Emociju uzplūdā dažkārt mēdzam sarunāt aplamas lietas, ko, iespējams, nemaz nedomājam. Šādās situācijās vajag sevi nobremzēt un uzdot šo jautājumu, lai iztiktu bez liekas drāmas. Turklāt šis jautājums arī palīdzēs saprast, vai attiecībām ir nākotne.