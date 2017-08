Juris Žagars: attiecībās esmu diezgan truls un vienkāršs puisis

Vai aktieris arī dzīvē ir tikpat romantiski? Un kāpēc būtu jāprecas? Pārdomās un pieredzē sarunu šovā "Starp mums runājot" dalās aktieris Juris Žagars.

"Attiecībās es esmu diezgan truls un vienkāršs puisis, teiksim tā," teic Žagars. Neskatoties uz to, ka uz skatuves un filmās nākas iejusties arī romantiskākos tēlos, kā skaidro aktieris, tā ir pavisam cita realitāte, un īstajā dzīvē romantisks viņš neesot – tas esot viens no viņa mīnusiem.

Žagars precējies ir jau trešo reizi, un uz jautājumu, vai precības ir būtiskas, viņš atbild tā: "Es domāju, ka nav svarīgi. Tas ir pirmkārt. Svarīgi tas pilnīgi noteikti nav. Bet kāpēc to cilvēki dara un kāpēc es to daru? Tāpēc, ka manas situācijas vienmēr ir kaut kādā mērā unikālas." Žagars stāsta, ka viņa trešā sieva pārcēlusies no svešas zemes un pilnībā mainījusi savu dzīvi, tāpēc laulība pēc zināma laika esot bijusi tikai likumsakarīga. "Zināmā vecumā arī kaut kādas praktiskās un mantiskās lietas vajag sakārtot, bet emocionāli tas nozīmē tikai to, ka tu esi nostabilizējies. Tā ir vairāk tikai tāda sajūta. Es nekad neesmu tā rāvies un steidzies ātri precēties."