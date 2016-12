Ragaciema Agnese apspriež paralēlās attiecības. "Saka, ka mīlestība ir pilns krāsu spektrs un tad tu paralēli ej un atrodi tās trūkstošās krāsas citur. Nav iespējams krāpt, jo tāpat uzzina," viņa nosmej, skaidrojot, ka viņai partnerattiecības esot ļoti tuva "deja", kuru viņa nevarētu iedomāties visu laiku dejot trijatā. "Kas to "deju" sabojā? Manā dzīvē tas, kas brīžam to deju priekš manis padarīja garlaicīgu, ir tieši tas, ka cilvēki grib kaut kādas garantijas vai grib piesiet to otru dejotāju."



Parapsiholoģe stāsta, ka viņa gaida īsto princi baltā zirgā, tomēr rēķinās arī ar to, ka viņš var neatjāt. Bet kā atpazīt īsto? "Viņu nevar neatpazīt. Tas ir tas, kurš tevi pamodina no zārka," viņa salīdzina to ar kādu ainu no pasakas ar stikla zārku. "Tur nevar sajaukt. Ja katrs pamodina tevi kaut kādā versijā, tad ļoti jauki. Bet tur ir tā, ka katrs, kurš ar tevi nav nejaušās attiecībās, pilnīgi noteikti ir cilvēks, kurš uz to periodu ir īstais. Jo tu vairāk caur attiecībām sevi iepazīsti, jo tu vienkārši esi atvērtāka pilnākam spektram, un tev pretī arī būs cilvēks ar šo atvērto, pilno spektru. Bet īstas attiecības ir tur, kur tas vīrietis ir gatavs stikla kalnā jāt."

