Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu. Ritas Lasmanes padomi

Mēs visi, atklāti to atzīstot vai noliedzot, meklējam Ideālo Partneri. Atrast tādu otru pusīti, kas apmierinātu, līdz ar to arī darītu laimīgu, ko tur liegties, ir visu mūsu virsuzdevums, jo kā citādi nodot savas labās īpašības turpmākajām paaudzēm, skaidro seksa eksperte Rita Lasmane. Turpinājumā piedāvājam fragmentus no viņas grāmatas "Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu".

Kā mēs viens otru atrodam. Kā strādā mīlestības tirgus Ticat vai ne, bet mums, pilnīgi visām sievietēm, tēlaini runājot, smadzenēs ir iebūvēta ietaise, kas ļauj atrast vīrieti, kurš pēc iespējas mazāk kaitinātu. Tikai gadsimtu gaitā šīs prasmes stipri atšķaidījušās. Tur var vainot visu pēc kārtas: karus, sērgas, kristietību, padomju varu utt. Kā šī ietaise darbojas un kā to izmantot savā labā? Piedāvāju izlasīt turpmāk izklāstītās domas, kas sniedz viegli saprotamu instrukciju Ideālā Partnera atrašanā un paraudzīties uz esošo partneri no citas puses un, jā, pielabot, kas labojams. Jo jūs esat tā vērtas! Un katrā ziņā pilnīgi jāaizmirst jautājumi, kas, iespējams, drūzmējas prātā: • Vai varētu būt, ka pasaulē izzuduši visi vērtīgie vīrieši? Un tie daži, kas varbūt, spītējot nežēlīgajiem vērtīgo vīriešu izzušanas procesiem, saglabājušies, ir citu sievišķu nogrābti. Turklāt nogrābējas ir piraņjas tipa sievietes, kas, sakampušas vīrieša gabalu zobos, neparko nelaiž vaļā. • Vai varētu būt, ka iepriekšējo paaudžu sievietes, proti, potenciāli vērtīgo precinieku mātes, aiz tīra ļaunuma ir audzinājušas savus dēlus tā, lai viņi nemūžam nevarētu kļūt par "vērtīgiem vīriešiem"? • Vai varētu būt, ka vīrieši ir iznīkstoša suga, ja vien vīriešus var dēvēt par sugu, kuras vienīgais mērķis ir pazust iznīcības purvā? • Vai varētu būt, ka īstenībā vīrieši ir apvienojušies slepenā brālībā, kuras vienīgais mērķis ir neieklausīties sievietēs, bet paverdzināt viņas ar mājas darbiem un seksu?

1. Kā sākt meklējumus

Kā sākt meklējumus 2. Aleluja! Spēles noteikumi ir vienlīdzīgi

Aleluja! Spēles noteikumi ir vienlīdzīgi 3. Kā tad ar mīlestību no pirmā acu skatiena

Kā tad ar mīlestību no pirmā acu skatiena 4. Kā slīpēt dimantu