Kā rodas bērni un vai izmēram ir nozīme – mīti par seksu, kam tic daudzi

Mūsdienās par seksu tiek runāts daudz, un kino bez intīmās tuvības ainām un to apspriešanas šķiet teju neiedomājams. Tomēr nereti viss, kas tiek runāts un saklausīts, ir visai tāls no patiesības. Daļa no mītiem par seksu ir ne vien muļķīgi, bet ticēšana tiem var ietekmēt pilnīgi visu atlikušo dzīvi.