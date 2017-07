Kad neizdodas, kā iecerēts – izplatītas gultas prieku ķibeles un to iespējamie risinājumi

Mīlas dzīve un sekss ir jautājums, par ko runāt patīk daudziem. Tomēr, ja nākas apspriest ar to saistītas problēmas un lūgt padomu, atklāta izrunāšanās bieži vien izpaliek. Neatkarīgi no tā, kas tevi satrauc – nespēja sasniegt orgasmu, problēmas ar erekciju vai nepieciešamība skatīties pornogrāfiju, lai uzbudinātos – jautājuma risināšana palīdzēs uzlabot tavas seksuālās dzīves kvalitāti un padarīs tevi laimīgāku.

Iedvesmojoties no seksa speciālistes Lindas Poelzlas sniegtajiem padomiem "Women's Health", piedāvājam iepazīties ar izplatītajām problēmām, kas pārus piemeklē guļamistabā un to risinājumiem. Iespējams, kāda no šīm ķibelēm regulāri piemeklē arī tevi. Tad, kad ar problēmu pārrunāšanu ar partneri vien nepietiek, ir vērts ieklausīties speciālistes padomos.