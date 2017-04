Kad saej ragos ar partneri: septiņi strīdu veidi un metodes to risināšanai

Nav šaubu – strīdas ikviens pāris. Tomēr katrs strīds var būt citāds. Ko konkrētais strīds nozīmē un kā to risināt? Lūk, iedvesmojoties no "Huffington Post" un "Reader's Digest" attiecību ekspertiem, izvirzījām septiņus strīdu veidus, to raksturojumu un metodes, lai tos atrisinātu.