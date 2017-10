Kāpēc mēdzam apvainoties uz bijušajām attiecībām? Ritas Lasmanes skaidrojums

Attiecības ar bijušajiem var būt visai piņķerīgas, tomēr kāpēc tā? Sarunu šovā "Starp mums runājot" savā pārliecībā dalās seksa eksperte Rita Lasmane.

Rita skaidro, ka viņai ar savu mīļoto esot stipri atklātas attiecības, tādēļ nerodoties nekādi pārpratumi, ja kāds no viņiem dodas, piemēram, satikties ar kādu no saviem bijušajiem.

"Kāpēc ļaudis nāvīgi apvainojas uz iepriekšējām attiecībām un negrib vairs komunicēt? Tāpēc, ka viņi sev nepiedod savu izvēli. Viņi ir kļūdījušies izvēlē, līdz ar to – viņi ir nāvīgi apvainojušies uz sevi un to transformē uz partneri. Savukārt, lielot sevi, es varu teikt, ka nekad neesmu pēlusi savu izvēli, līdz ar to man nav nekādas sāpes attiecībā pret to cilvēku," Lasmane skaidro.

Bet kāpēc partneris apvainojas uz savu mīļoto, ja viņš uztur attiecības ar bijušo? "Es domāju, ka baidās no konkureces. Tas ir pilnīgi normāli un dabīgi. Es arī esmu šīm jūtām gājusi cauri."

"Es domāju, nav iespējams greizsirdību iznīcināt līdz nullei, bet iekšējā dialoga rezultātā es esmu nonākusi pie secinājuma – ja jau joprojām ir ar mani kopā, tad droši vien es vairāk atbilstu sava vīra izvēlei."