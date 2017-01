Kas attiecībās kaitina vīriešus. Terapeiti apkopojuši biežākās sūdzības

Neviena no mums nav ideāla. Ikviena pieļauj kļūdas un, lai kā arī censtos, nekad nevarēs izdabāt pilnīgi visiem. Tomēr ir vērts ieklausīties, kas neapmierina un nomāc tos, kas mums dārgi. Piedāvājam iepazīties ar "Prevention" un "Women's Health" apkopotajiem terapeitu secinājumiem, par to, kas attiecībās nomāc vīriešus un par ko viņi runā ar speciālistiem.

Nepārtraukta kritizēšana

Viens no labi zināmiem stereotipiem par precētām sievietēm ir viņu augstās prasības attiecībā pret vīru. Šādu stereotipu veidošanos ietekmē savstarpējā komunikācija – tas, ko tu uzskati par vienkāršu atgādinājumu vai ieteikumu, otrai pusei var izklausīties pēc nepārtrauktas kritizēšanas.

Vīrietim tas liek domāt par to, ka viņa paveiktais ir nenozīmīgs un nepietiekami labs. Pārdomā, kā pasaki savam partnerim par darāmajiem vai neizdarītajiem darbiem. Tā vietā, lai pārmestu, ka viņš, piemēram, nekad neiznes atkritumus, paskaidro, ka ļoti novērtētu, ja viņš to izdarītu konkrētās nedēļas dienās un ka tas ievērojami atvieglotu tavu ikdienu.

Nebeidzami runas plūdi

Neatkarīgi no tā, ko vēlies pateikt, vīriešiem bieži šķiet, ka viņu partneres runā par daudz. Speciālisti skaidro, ka vīriešiem ir ierobežota spēja uztvert informāciju, kas saistīta ar noteiktām tēmām, kā arī noturēt nepieciešamo uzmanību. Tas var radīt problēmas, jo sāk šķist, ka tevi nedzird, bet viņš domā, ka prasi no viņa pārāk daudz.

Vīrieši un sievietes bieži uztver lietas atšķirīgi – ja tavs partneris pietiekami ātri nereaģē uz visu, ko pasaki, nevajag pieņemt, ka viņš to dara apzināti. Uzdod jautājumu sarunas sākumā, nogaidi un ļauj partnerim apdomāt tevis teikto pirms turpini savu sakāmo.

Bērni – pasaules centrs

Protams, viss mainās, kad ģimenē ienāk bērni. Sievietes pēc mazuļa piedzimšanas nereti cenšas veltīt visu savu uzmanību un laika rūpēm par viņu. Vīrietim var rasties sajūta, ka partneres dzīvē viņam vairs nav nozīmes. Tad, kad bērniņš vēl ir pavisam maziņš, var būt ļoti sarežģīti atrast laiku attiecībām. Šādās situācijās nozīme var būt pat sīkumiem, piemēram, kad mīļotais pārrodas no darba (ja tu paliec mājās ar mazo), sveic viņu ar apskāvienu vai skūpstu. Lai cik sarežģīti tas arī neliktos, mēģini atrast nedaudz laika, ko pavadīt divatā ar partneri.

Pārāk maz fiziskas tuvības

Foto: PantherMedia/Scanpix

Vīrieši speciālistiem nereti sūdzas par to, ka attiecībās ir pārāk maz seksa. Šādos gadījumos ar vienas puses ieinteresētību risināt problēmu nepietiks. Tev nevajag sevi piespiest un darīt to, ko nevēlies, tomēr der arī ieklausīties otras personas vēlmēs un vajadzībās. Nenosodi savu partneri par to, ka viņš vēlas ar tevi intīmu tuvību. Tā vietā mēģini saprast, kas tevi attur, un risini jautājumu kopā ar savu partneri. Speciālisti iesaka aiziet uz randiņu pat, ja esat precējušies. Pirms došanās kopīgi padariet visus steidzamos darbus, lai atgriežoties nevajadzētu ķerties pie trauku mazgāšanas un citiem uzkopšanas darbiem, kā arī atbildēt uz kaudzi darba e-pastu. Izbaudiet viens otra sabiedrību, aizmirstot par visām rūpēm un raizēm.

Klusēšana un pārliecība, ka tavas domas sapratīs

Sievietes nereti mēdz savas emocijas izpaust klusējot. Šī nu ir tā reize, kad vīrieši nevēlas, lai tu turi savu muti ciet, bet pastāsti, kas tevi nomāc vai kā partneris tevi ir sāpinājis. Citi cilvēki nespēj nolasīt tavas domas un saprast, ko tu vēlies un ko domā, ja to nepasaki. Protams, kungiem nenāktu par ļaunu iemācīties, par ko liecina viņa mīļotās klusēšana – tās ir dusmas, skumjas vai nogurums. Tas noteikti palīdzēs uzlabot attiecības un vienam otru labāk izprast.

Pārāk maz uzmanības

Speciālisti ir novērojuši, ka vīrieši biežāk sūdzas, ka viņiem vairāk pietrūkst uzmanības un rūpju no savas partneres puses nekā seksa. Arī viņi vēlas justies novērtēti un vajadzīgi. Pat ja attiecībās esat jau ļoti ilgi, un šķiet, ka viņš zina, cik daudz tev nozīmē, neaizmirsti atgādināt, cik svarīgs tev ir partneris un cik ļoti novērtē, ka viņš ir tev blakus.