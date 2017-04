Kļūdas, ko labāk nepieļaut attiecībās, ja nevēlies vīrieti padarīt par savu kājslauķi

Tā vien šķiet, ka mūsdienīgas sievietes ir īstas ekspertes teju visās jomās – mēs cītīgi apmeklējam dažādus pašizaugsmes seminārus, nodarbojamies ar meditāciju, lasām gudras psiholoģijas grāmatas, bet, neskatoties uz to, vīrieša un sievietes savstarpējās attiecības mums joprojām ir neizzināts lauciņš. Stipro dzimumu mēs bieži vien vērtējam vien pēc sava ģīmja un līdzības, attiecībās pieļaujot muļķīgas kļūdas, kas pat visvīrišķīgāko vīrieti ar laiku pārvērš par "lupatu".

Galvenais iemesls, kādēļ sievietes ne vienmēr spēj saprasties ar dzīves ceļā satiktajiem vīriešiem, ir gaužām vienkāršs – nezināšana. Nespējot saprast un pieņemt, ka pretējā dzimuma psihe ir iekārtota pavisam citādi, mēs vēlamies, lai viņi rīkotos tāpat kā mēs, – sievietes. Ļoti daudzas daiļā dzimuma pārstāves pieļauj milzīgu kļūdu, pēc kāzām cenšoties vīrieti pārveidot par savu labāko draudzeni un, kad tas beidzot izdodas, pārstāj viņu cienīt, jo vīrs viņu acīs ir kļuvis par mīkstčauli un kājslauķi.

Lūk, "Womansanga" atklāj tipiskākos gadījumus, kā mēs, iespējams, pašas pat to pat nenojaušot, savu vīrieti pamazām pārveidojam par sievieti:

Tu ierodies mājās ar jaunu frizūru, manikīru, matu krāsu, rotaslietām, somiņu, bet vīrs to neievēro. Tu apvainojies un saki: "Tu esi neuzmanīgs. Tu mani vispār neievēro un nemīli..." Bet īstenībā jau tā nemaz nav. Vienkārši vīriešu uzmanība ir fokusēta daudz tālākā un plašākā leņķī. Vīrietis ir iekārtots tā, ka viņš pārsvarā koncentrējas tikai uz globāliem, tālejošiem plāniem, sapņiem un objektiem, bet bieži vien nespēj saskatīt smalkas detaļas, lai nenovērstu uzmanību no lielajiem mērķiem. Sievietes psihe savukārt ir veidota tā, ka viņai vieglāk kārtot sadzīviskas lietas un uzturēt kārtību sīkumos nekā "dzemdēt" grandioza mēroga idejas, un tāpēc jau mēs esam nepieciešami viens otram. Ja vīrietis ievēro, ka tu esi kļuvusi skaistāka un to arī pasaka, tad tavi centieni un pārvērtības nav bijušas veltas. Pašai pieprasīt sava skaistuma apliecinājumu no vīrieša puses tomēr nevajadzētu...

Daudzas sievietes savus vīriešu velk līdzi uz iepirkšanās centriem un tirda ar jautājumiem: ko tad īsti pirkt, kas man labāk piestāv? Lielāko daļu vīriešu šādas iepirkšanās tūres vienkārši tracina, padara neadekvātus un pat noved līdz konfliktsituācijām. Viņi sev apģērbu izvēlas, ņemot vērā tā kvalitāti un ērtumu, bet sievietēm svarīgākais faktors ir apģērba vizuālās īpašības, tāpēc negaidi, ka vīrietis var būt tev lietderīgs padomdevējs apģērba izvēlē. Vairumā gadījumu viņš vienkārši mīļā miera labad, lai ātrāk izbeigtu savas mocības, pateiks: "Ir labs. Pērkam!"

Ja tu vēlies ielūgt mīļoto vīrieti pasēdēt un papļāpāt draudzeņu kompānijā un saņem pieklājīgu atteikumu, tad nav vērts apvainoties un uzmest lūpu. Lielākoties, sieviešu sarunas vīriešiem šķiet neinteresantas. Mēs parasti dalāmies ar saviem pārdzīvojumiem, lai gūtu emocijas, bet vīrieši meklē risinājumus savām problēmām. Vīrietim ir grūti uzturēt bezmērķīgas sarunas, kas sievietēm tik ļoti atveldzē dvēseli. Un nevajag lieki satraukties, ja tavs vīrs nevēlas sēdēt tavu draudzeņu kompānijā, jo tas tikai pierāda, ka viņš vēl joprojām ir īsts vīrietis...

Sievietēm reizēm ir raksturīgas arī krasas emocionālās krīzes, kas izpaužas kā slikts garastāvoklis, asaras un pat agresija. Ja tu vēlies par to pažēloties vīram un jūties aizvainota, paliekot šķietami nesaprasta no vīra puses, tad pārdzīvot ir lieki. Pirmkārt, jau mēs pašās ne vienmēr spējam saprast savas izjūtas, kur nu vēl pretējais dzimums, otrkārt, mēs esam vismaz sešreiz emocionālākas par vīrieti. Stiprajam dzimumam nav raksturīgs arī tik plašs emociju diapazons, kādu mēs no viņiem nereti pieprasām, tāpēc vīrieši nemāk skumt un bēdāties bez redzama iemesla, kā to darām mēs, sievietes. Ja tev ir skumji vai bēdīgi, vienkārši palūdz, lai mīļotais tevi vienkārši samīļo – šis lūgums viņam būs gan saprotams, gan vienkārši un ar prieku izpildāms.

Ja tā padomā, vai tu tiešām spētu cienīt vīrieti, kurš ir stāvā sajūsmā par tavu manikīru, zina visus sīkumus par tavu draudzeņu dzīvi un, ieritinoties tev padusē, izmisīgi raud, skatoties romantiskas filmas? Mēs taču mīlam mūsu vīriešus tieši par to, ka viņi nav tādi paši kā mēs, ka viņi spēj mums palīdzēt tur, kur esam vājākas, un ir stiprais balsts brīžos, kad sievišķīgas emocijas mums "aizrauj jumtu".