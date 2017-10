Kļūt par vecmāmiņu: atklāti par statusa maiņu stāsta Aina Poiša

Sava mazbērna sveicināšana pasaulē nāk ne vien ar statusa maiņu, bet arī ar pienākumiem un jaunām izjūtām. Atklāti par savām sajūtām, kļūstot par vecmāmiņu, sarunu šovā "Starp mums runājot" stāsta psihoterapeite Aina Poiša.

"Mēs daudz runājam par to, ka mums ir jāmāk skaisti novecot, nepretojoties dabiskajam ritmam. Es ilgi esmu to lomu gaidījusi un tai gatavojusies, līdz ar to tā ir tāda skaista sajūta, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Tas man neko neatņem, tas tikai iedod kaut ko tādu, kā man līdz šim nav bijis.

Attieksme pret sevi, ka tas tevi nekāda veidā nepazemina vai nepadara vecāku, tas ir tikai no katra personības atkarīgs. Tāpat kā no vīrieša personības, kā viņš skatās uz sievieti, vai no sievietes personības, kā viņa vērtē vīrieti," stāsta Poiša.