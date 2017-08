Ko vīrieši nezina: par ko seksa laikā domā sievietes

Runā, ka guļamistabas dzīvi vajadzētu paturēt tikai abu iesaistīto starpā, tomēr, jāsaka, ka dažkārt viss ir vēl sarežģītāk un ir lietas, ko neatklājam pat savam partnerim. Jau iepriekš esam stāstījuši, ko seksa laikā domā vīrieši, tādēļ šoreiz, iedvesmojoties no "Women's Health", atklājam tās domas, kas prātā iešaujas dāmām pirms un intīmā brīža laikā.

"Opā, to es negaidīju."Ja mīlas priekiem pāris nododas pirmo reizi, tad liels var būt sievietes pārsteigums, skatienam paverot tās vīrišķīgās ķermeņa daļas, kuras parasti apslēpj drānu kārtas. Un, kā nu ne, jo dzirdēti taču nostāsti par dzimumlocekļa izmēra noteikšanu pēc dažādām citām ķermeņa daļām, tomēr ne vienmēr iedomātais sakrīt ar realitāti. Paceļ roku tās, kuras nekad nav bijušas pārsteigtas par izmēriem tur, lejā! Jā, tā jau mēs domājām!

"Nespēju noticēt, ka par šo veļu samaksāju bargu naudu, bet tajā pavadīju burtiski trīs sekundes." Nav jau nekāds noslēpums, ka piemērota un seksīga veļa var ne vien palīdzēt izskatīties iekārojamākai vīrieša acīs, bet arī būtiski pacelt pašapziņu. Tomēr tajos brīžos, kad jutekliskais mirklis pārņem abus mīlniekus un vešiņas ātri vien tiek norautas, gadās aizdomāties, vai tiešām bija vērts pārtērēties. Iespējams, noder noskaidrot, kādu veļu vīrieši vērtē kā seksīgāko.

"Pagaidi, MAN jāuzliek prezervatīvs uz tava dzimumlocekļa?" Vēlmes ir gaužām dažādas, tomēr tās, kas parasti izvairās no šī darbiņa, var nedaudz samulst, kad kāds palūdz ko līdzīgu.

"Ooo, viņš patiešām zina, ko dara. Nez, kur viņš to ir iemācījies?" Par vīrieša profesionalitāti gultā mēdzam aizdomāties tikai tad, kad tā ir patiešām augsta vai kritiski zema. Un nav nekādu šaubu, ka gadījumā, ja konkrētais vīrietis zina, ko viņš dara, var rasties jautājumi par to, cik daudz viņš ir trenējies un no kā to iemācījies. Ja tā ir bijusi viņa kādreizējā draudzene, kura patiešām teikusi, ko viņa vēlas, tad varbūt vērts noskaidrot viņas vārdu un uzsaukt dzērienu par to, ka viņa šo pasauli ir padarījusi labāku?

"Vai viņš tiešām būs tik savtīgs?" Protams, iepriecināt un apmierināt savu mīļoto ir lieliski, tomēr lielā daļā šādu situāciju partneris gaida arī kaut ko pretī. Ikviens taču ir dzirdējis teicienu par dāvināšanas prieku un to, ka labāk ir dot, nevis saņemt, vai ne? Šīs domas autors to neattiecināja uz orālo seksu.

Foto: Shutterstock

"Ak, Leonardo..." Lai arī kas nebūtu vīrietis no mūsu fantāzijām, gadās, ka par viņu domājam biežāk nekā vajadzētu. Turklāt mirkļos, kad esam ar kādu kopā. Godīgi sakot, ja tas liek justies labāk, kāpēc gan to sev aizliegt, tomēr vajadzētu piedomāt pie tā, lai netīšām kādā baudas mirklī neizkliedz nepareizo vārdu.

"Nē, tur nē.. Nē, arī tur nebūs līdzēts." Jāsaka, ka kungi jau mūžību centušies atrast dāmu jutīgākās vietas, tomēr ne vienmēr (un drīzāk – diezgan reti) viņiem arī tas izdodas. Protams, ja vīrietim liekas, ka viss rit kā pa diedziņu, teikt par savām neitrālajām sajūtām seksa laikā var būt visai neērti, tomēr, kā teic arī eksperti – būtiska ir komunikācija. Padomus, lai palīdzētu sievietei sasniegt baudas virsotnes, var atrast šeit.

"Vai tikko iezvanījās mans telefons? Īsziņa vai arī tas bija tikai kāds paziņojums?" Laikam jau nav maldīgi teikt, ka dažkārt mūsu prāts pat visnepiemērotākajās situācijās var apstrādāt tādu informāciju, par kuru noteikti konkrētajā brīdī nebūtu vērts uztraukties.

"Šo viņš noteikti redzēja kādā pornofilmā." Guļamistabas dzīves atsvaidzināšana noteikti nav nekas slikts. Tomēr jautājumi sāk rasties tajā brīdī, ja ar partneri kopā esi jau ilgi, bet te, lūk, kaut kas pavisam nedzirdēts, neredzēts un neizjusts. No kurienes pēkšņi šādas idejas?

Runājot par pozām, vērts iepazīties ar astoņiem iecienītākajiem seksa pozu mīnusiem latviešu bāleliņu skatījumā.

Foto: Shutterstock

"Jau?" Tā nu tas ir, ka sievietēm vajadzīgs daudz ilgāks laiks, lai sasniegtu orgasmu. Kā jau iepriekš skaidroja seksa eksperte Rita Lasmane: "Vīrieši nav raduši censties savu sieviešu dēļ. Daudzi ignorē faktu, ka vīriešiem nepieciešamas aptuveni sešas minūtes, lai uzbudinātos pirms dzimumakta, bet sievietēm – 26 minūtes. Ņemot vērā, ka dzimumakts ilgst vidēji sešas minūtes, sievietes vienkārši nepaspēj nonākt līdz orgasmam."

"Man vēl tik daudz, kas jāpagūst." Tomēr ir reizes, kad sekss ieilgst. Ja no šī procesa dāmas jau ieguvušas to, ko vēlējušas un sāk pārņemt neliels nogurums, var sākt urdīt nemiers, ka vēl tik daudz jāpagūst, bet šai nodarbei, šķiet, ne gala, ne malas…

Absolūts klusums. Un tad, protams, ir reizes, kad prātā nav itin nekā. Nevienas domas.