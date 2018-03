Liec mīlai plaukt un zelt! Veidi, kā atkal iemīlēties savā laulātajā no jauna

Gan attiecībās, gan laulībā var uznākt mirklis, kad iestājās pieradums, rutīna un partnerība vairs nav tāda, kā agrāk. Bet kā atgriezties rozā briļļu periodā?Iedvesmojoties no "Power of Positivity" attiecību ekspertiem, piedāvājam veidus, kā no jauna iemīlēties savā mīļotajā.

Izvēlies to darīt! Nekas šajā sarakstā tev nešķitīs piemērots, ja jau pašos pamatos nebūsi nolēmusi šai lietai pievērsties nopietni un jūsu partnerību mainīt. Vispirms ir jāatrod vēlēšanās strādāt pie attiecībām, citādi nekas neatrisināsies. Attiecību anatomija: kā rīkoties, kad vētrainā kaislība pāraugusi vienmuļā saderībā Atvainojies, ja nepieciešams. Iemesli, kādēļ jūs varētu būt atsvešinājušies, var būt dažādākie. Tomēr šajās situācijās svarīgi saprast – lai arī varētu šķist, ka vieglāk ir likstas aizmirst, drīzāk vajadzētu tās atrisināt. Šādā gadījumā jūs mazināt iespēju, ka tās pašas problēmas var atkal un atkal atkārtoties. Atvainojies par lietām, ko pateici un sadarīji strīdu karstumā. Otram atvainošanās var nozīmēt patiesi daudz. Atvainošanās māksla: kā ļaut otram saprast, ka patiešām nožēlo Novērtē mazās lietas. Ne vienmēr attiecībās nepieciešami milzīgi romantiskie žesti, lai pāris būtu laimīgs. Dažkārt pietiek arī ar mazajām lietām, kas savienību var bagātināt. Tā var būt sakārtota māja, gardas vakariņas vai pat apskāviens. Šajā situācijā svarīgākais ir ieraudzīt, ka otrs ir centies, un novērtēt to! Raugies uz pozitīvajām lietām. Esam pieraduši ikdienā saredzēt visus otra niķīšus, mīnusiņus utt., bet, kā būtu reizi pa reizei palūkoties arī uz to, kāpēc šis cilvēks ir tik lielisks? Centies nekoncentrēties vien uz negatīvo, bet padomā par pozitīvo! Iespējams, atklāsies kādas pārsteidzoši patīkamas īpašības vai nianses, ko iepriekš neesi pamanījusi. Partneris – pirmajā vietā. Ikdienā, kad ir tik daudz pienākumu, ir viegli zaudēt izjūtu par to, kas ir patiesi svarīgs. Tomēr, neraugoties uz šīm lietām, ir jāspēj atrast laiks gan sev, gan mīļotajam. Ja nespēsi izbrīvēt mirkli savai otrajai pusītei, jūsu attiecības nespēs uzlaboties. Iespējams, šajā sakarā noderēs iepazīties arī ar piecām pazīmēm, kas liecina - darbs un privātā dzīve nav līdzsvarā. Foto: Shutterstock Atvēli laiku randiņiem. Ja šķiet, ka randiņi vajadzīgi tikai attiecību sākumposmā, tu smagi kļūdies. Šis bezrūpīgais laiks kopā ir vajadzīgs, lai jūs stiprinātu savas partnerības saites. Šādi mirkļi ļauj nesteidzīgā gaisotnē veltīt laiku tikai viens otram. Turklāt arī izraušanās no ikdienas rutīnas un vides maiņa var atklāt daudz jauna par partneri. Padomi kungiem: kā padarīt randiņu neaizmirstamu Atslēdzies no visas pārējās pasaules. Noliec malā mobilo telefonu, datoru, televizoru un citas ierīces. Atslēdzies no visas pasaules un lietām, kas varētu tev novērst uzmanību. Patiešām pievērsies savam mīļotajam. Viens uzdevums katru dienu: attiecību stiprināšanas izaicinājums mēnesim Neuztver lietas tik asi. Noteikti zināms laiks attiecībās ir pavadīts, un laika gaitā arī gandrīz pilnībā atklājies partnera raksturs. Vai tā būtu interesanta humora izjūta, viegla, bet ātri pārejoša aizkaitināmība vai kas cits – neuztver lietas tik asi. Ja patiesi mīli otru, tad noteikti apzinies, kāda ir partnera būtība. Ja šie "mīnusi" tavā uztverē ir otršķirīgi, katru reizi necel par to brēku vai neapvainojies. Patiešām ieklausies partnerī. Cik gan bieži mēdz apvaicāties, kā sokas otram, tā īsti nemaz nesadzirdot atbildi? Pārstāj tā darīt un nākamajā reizē, kad kaut ko pajautā, patiešām ieklausies un esi ieinteresēta otra sakāmajā. Patiesa ieklausīšanās otram var nozīmēt ļoti daudz.