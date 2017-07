Lietas, kas nav pieņemamas normālās un veselīgās attiecībās

Katrs savas attiecības veido, kā prot. Un, kas citam šķiet pieņemami, citam liksies neiedomājami. Tomēr, kā raksta "Gurl" attiecību eksperti, ir vairākas pamatlietas, ko veselīgās, normālās attiecībās novērot nav iespējams. Vai tā ir, "Viņa" komanda pārliecinājās, uzdodot jautājumus cilvēkiem, kas nonākuši šādās situācijās.

Izvairīšanās runāt par partneri ar tuvākajiem

Ir pavisam normāli un, godīgi sakot, pat veselīgi, ja visas attiecību likstas netiek izstāstītas draugiem, paziņām un visiem citiem, kuri ir gatavi klausīties. Protams, dažkārt paliek vieglāk, ja ir kāds ar ko parunāties, tomēr ir jāaptver robežas. Arī pārāk uzcītīga otrās pusītes maskēšana var būt visai dīvaina, jo rodas jautājums – kāpēc?

Savā stāstā gatava dalīties bija arī Maija. "Vienai no manām draudzenēm, es domāju, nav paveicies īsti ar draugu – kopā viņi jau ir ilgi, bet pēc dzirdētā saprotu, ka viņi nav radīti viens otram. Vairāk domāju, ka viņš nav pelnījis tik labu kā mana draudzene. Es tā uzskatu, jo agrāk viņa mums mēdza stāstīt savas nedienas, pārdzīvojumus. Viņa izklāstīja strīdu tematus. Mēs viņai teicām – "pamet, ej prom, atradīsi labāku". Varbūt tas nebija īsti korekti no mūsu puses, bet klusēt nespējām. Saprotams, viņai bija citādākas ieceres. Kopā ir vēl arvien. Tomēr vairāk par viņu nestāsta, no jautājumiem izvairās. Tas ir saprotami, jo viņa jau zina, kāda ir mūsu attieksme pret viņu."

