Mazie un nepieciešamie strīdi: kā konflikti var uzlabot ilgtermiņa attiecības

Greizi būtu domāt, ka veiksmīgas ilgtermiņa attiecības ir tās, kurās partneri par neko nestrīdas. Reti arī kurā laulībā iztikt bez mazajiem kašķiem vai viedokļu apmaiņām – atšķirība vien ir tajā, ka daudzi pāri neprot diskutēt tā, lai abi iesaistītie būtu ieguvēji. "Power of Positivity" eksperti iepazīstina ar iemesliem un veidiem, kādos mazie strīdi pozitīvi ietekmē attiecības.

Šajā gadījumā gan nav runa par nopietniem strīdiem, kurus nevar laist pašplūsmā, kas iekšēji "grauž" dienu no dienas. Tie parasti saistīti ar dzīves uztveres vai vērtību atšķirībām, turpretī mazie strīdi ir par ikdienišķiem sīkumiem, kurus cilvēkiem reizēm ir tieksme pārvērst par lieliem.

Tu mācies kontrolēt emocijas

Diskutējot ar partneri, nedrīkst ļaut emocijām ņemt virsroku, no maza nieka uzpūšot "ziloni". Kad cilvēki kļūst emocionāli, no viņu mutes bieži izskan frāzes, kuras līdz galam pat neraksturo patiesās izjūtas. Tieši tāpēc, kad jūti, ka emocijas ir sakāpinātas, aicini sarunā paņemt "pauzi". Šādā veidā cilvēks mācās kontrolēt savas izjūtas, kas palīdz izvairīties no lieliem un absolūti nevajadzīgiem strīdiem ar partneri nākotnē.

Tu attīsti prasmi uzklausīt otru

Un tas attiecībās ir patiesi svarīgi. Pāri, kuri apzinās, ka mazie konflikti tikai stiprina nevis šķeļ attiecības, ļaus izteikties arī otram un rūpīgi ieklausīsies sacītajā. Strīds nav jāpārvērš par savu monoizrādi, kurā dominē tikai "es, es un es", jo šādā veidā tu pat necenties saprast, kāpēc konflikts ir radies un kas otru uztrauc – ja cilvēks nav ieinteresēts uzklausīt otru, viņš pat nevēlas no situācijas mācīties un gūt atziņas nākotnei.

Humors – veiksmes atslēga

Arī tad, ja strīds norisinās augstos toņos, neaizmirsti, ka veselīgs humors palīdzēs mazināt spriedzi. Vislabāk der humors, kas nav saistīts ar sevis aizstāvēšanu un citu "iegāšanu". Šādā veidā tiek uzlabotas savstarpējās attiecības ar skatu nākotnē, jo lielajā emociju virpulī atrodi veidu, kā partneri nedaudz nomierināt – liekot pasmaidīt un parādot, ka arī pēc mazā konflikta viss būs kārtībā.

Tu mācies atvainoties

Daudziem tieši atvainošanās daļa sagādā lielākās problēmas. Pamatojums meklējams tajā, ka cilvēkiem ir grūti atzīt, ka viņi bijuši vainīgi un šajā situācijā radījuši otram diskomfortu. Taču strīdā iesaistītie augstu vērtē otra spēju atvainoties. Pasakot maģisko sešu burtu vārdu "piedod", arī partneris vairs nebūs tik uzbrūkošs un tiešs, jo katrs var kļūdīties – galvenais nepareizo rīcību apzināties un censties labot.

