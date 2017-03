Mīl, nemīl, mīl... Kā zināt, vai tevi skārusi amora bulta

Mīlestība ir sajūta. Mīlestība ir laime. Laimīgs tas, kuram to kādreiz nācies sajust. Mēs alkstam dzirdēt trīs vārdu un desmit burtu frāzi "es tevi mīlu" no savas otrās pusītes, bet vai tiešām pašas esam gatavas to pateikt? Katrai no mums, protams, izpratne un uzskati par mīlestību ir atšķirīgi, taču kopīgi pavedieni ir meklējami. Iedvesmojoties no "Gurl" izvirzītajām pazīmēm, centīsimies tev palīdzēt saprast, vai patiešām esi iemīlējusies. Konsultējāmies ar psiholoģi Kristīni Caturovu.