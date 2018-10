Mīlēšanās autopilotā un savtīgums. Pazīmes, kas liecina – gultā nekam nederi

Ja seksuālā dzīve tevi neapmierina, nesteidz vainot savu partneri, jo, iespējams, arī tu šajā jomā neesi uzdevumu augstumos. Var gadīties, ka partneris no intīmās tuvības ar tevi izvairās, jo tā viņam gluži vienkārši nešķiet tik patīkama kā tev. Tāpat var gadīties, ka saskaņas trūkumu un nespēju sasniegt baudas virsotnes veicina komunikācijas trūkums no tavas puses. Tieši tāpēc šoreiz pievērsīsimies jautājumam par to, ko tu varētu darīt, lai mīlas priekus patiesi izbaudītu gan tu, gan tavs partneris.