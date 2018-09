Mīlniece, ko nekad neaizmirsīs. Kas sievieti padara lielisku gultā

Kas liek sievieti iekārot atkal un atkal? Kas viņu padara par neaizmirstamu mīlnieci partnerim? Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes mēģina atrast daudzas. Un izrādās, ka bieži tās ir krietni vienkāršākas, nekā varētu domāt. Iniciatīva, drosme, partnera izprašana un komunikācija arī guļamistabā var lieti noderēt. Šīs lietas mīlēšanos padarīs baudpilnu un neaizmirstamu gan tev pašai, gan tavam partnerim.

Ir cilvēki, kas spītīgi tic, ka sievietes un vīrieši ir no atšķirīgām planētām un ka viņu vēlmes dažādās dzīves sfērās, ieskaitot guļamistabu, būtiski atšķiras. Tad nu gadās, ka sievietes, cenšoties, iepriecināt vīrieti, nedaudz pārcenšas, iespējams, radot pilnīgi pretēju efektu cerētajam, jo, piemēram, pornozvaigznes tēlošana vai koncentrēšanās tikai uz vienu vienīgu vīrieša ķermeņa daļu nebūt nav tas, ko partneris alkst izbaudīt.

Iedvesmojoties no "Cosmopolitan.com", "Daily Mail" un "Woman's Day", piedāvājam iepazīties ar vairākām lietām, kas sievieti gultā padara lielisku un partnerim liek viņu iekārot atkal un atkal. Jāteic, ka daļu no šīm lietām sievietes sagaida arī no sava partnera un tās pat varētu uzskatīt par saskanīgas kopdzīves un intīmās tuvības pamatu.