Ne vienmēr vajadzīgi rožu klēpji: dāmas atklāj savus perfektākos randiņus

Šķiet, ikvienai dāmai ir bijis kāds randiņš, kurš tiešām iespiedies atmiņā pozitīvo emociju dēļ. Protams, katrai tas ir citādāks! Tomēr ne visi izcilie randiņi saistāmi ar dārgiem restorāniem un rožu klēpjiem, kas parasti vainagojas ar pamatīgu robu maciņā. Šoreiz piedāvājam ieskatu vairāku sieviešu patīkamākajos randiņos, sniedzot priekšstatu par to, ko dāmas tiešām novērtē.

Citāda likšanās gultā

Savā stāstā piekrita dalīties Maija, kura vispirms, lai kāds, lasot šo stāstu, nesaķertu šausmās galvu, vēlas pateikt – šis nebija viņu pirmais randiņš.

"Nebijām konkrēti norunājuši, ko darīsim, satikāmies netālu no Raimonda mājām, viņš arī nebija izdomājis nekādas aktivitātes, tādēļ vaicāja, vai man ir kādas vēlmes. Godīgi uzreiz atzinos, ka esmu ļoti sagurusi un nekur īsti negribu iet, bet labprāt nosnaustos un piedāvāju vienkārši iet pie viņa pagulēt diendusu. Raimonds divreiz pārjautāja, vai es to nopietni, bet teica, ka tas ir labs plāns. Tā nu arī gājām vienkārši pusotru stundu pasnaust, nekas vairāk. Tas nebija mans slepenais mērķis viņu ievilkt gultā. Nu, teorētiski, mēs bijām gultā, bet tikai diendusas dēļ. Tas bija brīnišķīgs randiņš – zem vienas segas, viņš mani apskāva un uzreiz arī aizmigu. Kad pamodāmies, uztaisījām ēst un vienkārši pļāpājām. Joprojām atceros to ar lieliskām atmiņām."