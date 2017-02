Nebeidzamie pirmie randiņi. Kas traucē izveidot stabilas attiecības un kā to atrisināt

Iešana uz randiņiem un attiecību veidošana mūsdienās krietni atšķiras no tā, kā tas notika pirms vairākiem gadu desmitiem. Iespējas iepazīties ar jauniem cilvēkiem bija krietni ierobežotākas, nekā tas ir pašlaik, kad tehnoloģijas ļauj veidot attiecības pat ar cilvēkiem no citiem kontinentiem. Tomēr, neskatoties uz neierobežotajām iespējām, atrast sev piemērotu partneri ir ļoti sarežģīti. Kāpēc?

Izrādās, ka daudzi cilvēki mūsdienās "iestrēgst" randiņu fāzē, jo ir no tās atkarīgi. Tāpat neveiksmes rada tas, ka aizmirstam par to, kāpēc vispār iepazīstam jaunus cilvēkus un pārlieku liela koncentrēšanās uz pašiem randiņiem. Ir būtiski saprast, ko vēlamies, un tad uz to tiekties.

Katrs sestais atkarīgs no randiņiem un jaunu cilvēku iepazīšanas

Kāds Amerikā veikts pētījums, kurā piedalījās 5000 cilvēku ar dažādiem attiecību veidošanas ieradumiem, liecina, ka katra sestā persona ir apsēsta ar došanos uz randiņiem un jaunu partneru meklēšanu. Šī problēma vairāk izplatīta ir vīriešu vidū – katrs piektais atzīst, ka ir atkarīgs no randiņu procesa, raksta "Women's Health". Tāpat jāpiezīmē, ka apsēstība ar randiņiem ir krietni izplatītāka jaunu cilvēku vidū.

Zinātniece un pētniece Helēna Fišere atklāj, ka pētījuma rezultāti viņu nav pārsteiguši: "Mīlestības meklēšana ir viena no svarīgākajām lietām, ko mēs savas dzīves laikā darām." Viņa norāda, ka cilvēki mēģina atrast to, kas dzīvē viņiem ir patiesi svarīgs, un tas, ka daļa kļūst atkarīga no šīs mēģināšanas, nav nekāds pārsteigums. Tāpat ir likumsakarīgi, ka atkarīgi no staigāšanas uz randiņiem kļūst jauni cilvēki, kas nesen sākuši iepazīt romantiku – viņu ķermenis un prāts ir radīts, lai iemīlētos un radītu bērnus.

Fišere arī norāda, ka to, vai cilvēks ir atkarīgs no jaunu romantisku attiecību veidošanas, noteikt ir salīdzinoši viegli – šādi cilvēki regulāri dodas uz pirmo randiņu. Viņa ir dzirdējusi par gadījumiem, kad cilvēks dodas uz randiņiem ar dažādām personām katru vakaru trīs mēnešus pēc kārtas. Speciālistes ieskatā jau 15 randiņi 30 dienu laikā liecina par problēmu, un, lai arī 15 pirmie randiņi mēneša laikā izklausās aizraujoši, tik aktīva jaunu cilvēku iepazīšana var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.

No neskaitāmiem pirmajiem randiņiem uz vienu otro

"Tavas smadzenes ir pārslogotas, tāpēc tu kļūsti paralizēts un neko nedari," skaidro Fišere. Cilvēka smadzenes var apstrādāt septiņas līdz deviņas lietas vienlaikus, tāpēc, iepazīstot pārāk daudz dažādu cilvēku, ir liela iespēja, ka nebūs neviena otrā randiņa, nekā tad, ja tu tiktos vien ar pāris personām.

Cilvēkiem, kas jūt, ka kļūst vai jau ir kļuvuši atkarīgi no staigāšanas uz randiņiem, Fišere iesaka izmēģināt sekojošu stratēģiju. Pēc tam, kad esi bijis uz tikšanos ar deviņiem cilvēkiem, nedaudz piebremzē un izvairies no jaunu cilvēku iepazīšanas. Pamēģini norunāt otro tikšanos un iepazīsti tuvāk kādu no personām, ar ko jau biji uz pirmo randiņu. Tiecies ar šo cilvēku vēl vismaz divas reizes. Pētniece norāda – jo tuvāk tu kādu iepazīsi, jo vairāk tev šī persona patiks. Dodoties uz atkārtotu randiņu, mēģini izdomāt kādu interesantu nodarbošanos, kas ļaus aizrautīgi pavadīt laiku un iepazīt personu tuvāk.

Ja pēc vairākiem randiņiem sapratīsi, ka persona, patiešām nav tava otrā pusīte, tu vismaz zināsi, ka mēģināji un arī atkarība no randiņiem mazināsies.

Mīlestības meklēšana kā darba intervija – iepazīsties mērķtiecīgi

Kā "Psychology Today" skaidro Džeremijs Nikolsons, neskaitāmiem randiņiem veiksmīgas attiecības nesekos arī tad, ja pret tiem attieksies pavirši. Proti, nav iespējams atrast to, ko meklē, ja nezini, ko vēlies, kā arī neparādi otrai personai, kas tev ir svarīgi. Viņš aicina sekot četriem vienlīdz svarīgiem soļiem, meklējot īsto partneri.

Nikolsons skaidro, ka, meklēt partneri dzīvei vajag, izmantojot līdzīgus principus, kā meklējot darbinieku. Vispirms ir nepieciešams saprast, ko tieši vēlies redzēt otrā personā, pēc tam jāpiesaista šīs personas uzmanība, jānovērtē potenciālā partnera atbilstība sākotnēji izvirzītajām prasībām un pēc tam šis cilvēks jāiepazīst tuvāk un jāpārliecinās, ka patiešām esat saderīgi.

Ļoti bieži cilvēki fokusējas tikai uz personu piesaistīšanu un virspusēju iepazīšanu. Tas var novest pie neveiksmes. Neaizmirsti vispirms saprast, ko tu īsti vēlies no attiecībām. Pretējā gadījumā patiešām vari attapties, staigājot uz randiņiem ar cilvēkiem, kas tevi nemaz neinteresē. Tikpat svarīgi, kā saprast, ko vēlies, ir to parādīt arī otram cilvēkam, lai jūs viens otru nepārprastu un varētu saprast, vai saderat kopā un spēsiet pielāgoties.