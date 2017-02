Nelieli ikdienas paradumi, kas palīdzēs stiprināt laulību

Neatkarīgi no tā, vai laulības dzīvē ar partneri esi sešus mēnešus vai septiņus gadus, nekad nenāk par ļaunu attiecības nostiprināt. Atceries to sajūtu, kas lika sirdij kūsāt un satraukti gaidīt ik brīdi, kad sastapsies ar mīļoto? Kad pēdējo reizi tu savam vīrietim atstāji mīļu zīmīti, kas piesprausta pie ledusskapja vai virs datora monitora? Ikdienas sīkumi ir tie, kas atgādina, kāpēc tad galu galā viens otram teicāt jāvārdu.

Kā savā grāmatā "Ilgstošas laulības makets" skaidro Leslija Doaresa, ikdienas sīkumi, kurus darām sava partnera priekam, ļauj atcerēties mīļotajam cilvēkam, ka tu par viņu domā. Tas arī palīdz nostiprināt laulību. Lūk, daži padomi no izdevuma "Brides" ekspertiem.

Izbaudi aizbraukšanu un atgriešanos

Dienas laikā ir divi brīži, kad tiešām ar laulāto partneri "saslēdzaties" – tad, kad jādodas prom un tad, kad atgriežaties mājās viens pie otra. Atvadīšanās un sagaidīšana ir svarīgs rituāls, kas šos brīžus ievirza pozitīvā notī un padara rītu vai vakaru kaut nedaudz labāku. "Ierasties mājās dienas beigās un saprast, ka tevi neievēro – tas var novest pie pārliecības, ka tava otrā puse nav priecīga tevi redzēt, tai ir vienalga vai tā, ka tu neesi prioritāte," skaidro psihoterapeite Tonija Koulmena. Tāpēc parūpējieties, lai jūs viens otru vienmēr pavadītu un sagaidītu – tā zināsiet, ka viens otram tiešām rūpat.

Dalieties ar dienas pārdzīvojumiem

Vēl viena lieta, kas palīdzēs stiprināt attiecības, ir dalīšanās savos dienas notikumos un pārdzīvojumos. Tā jūs abi zināsiet, kas notiek viens otra dzīvēs. Tomēr nevajadzētu pārspīlēt – šis ieradums ir ieteicams, bet sarunām par dienu nav jānotiek piespiedu kārtā. Taču tad, kad stāstāt viens otram par savu dienu, katrs centieties tiešām ieklausīties. Tādā veidā šīs sarunas būs īpašas un tuvinās jūs emocionāli kaut uz dažām minūtēm dienā.

Ejiet gulēt abi vienlaikus

Pat ja viens no jums ir pūce, bet otrs – agrais cīrulis, centieties doties gulēt abi reizē. Tādā veidā jums būs daudz vieglāk kopt fiziskās attiecības, ja abi būsiet vienā vietā, vienā laikā, norāda Doaresa. Pat ja tev vai partnerim, kā nu tas gadās, miegs vēl it nemaz nenāk, pavadiet klusās minūtes pirms miega blakus. Tu vienmēr vari izlīst no gultas, kad vīrs (vai sieva) ir aizmidzis un padarīt kādu sīku mājas darbiņu pirms miega. Regulāra kopīga došanās gulēt radīs jums iespēju nododoties intīmajām attiecībām, ja vien būs tāda iedvesma.

Sazinieties arī dienas laikā

Ir viegli darbadienā sevi nokraut ar pienākumiem un aizmirst par visu citu, kas notiek ārpus darba. Taču pārlieku liela nodošanās karjerai var kaitēt attiecībām ilgtermiņā. Liec partnerim saprast, ka arī dienas laikā tu iedomājies par viņu. Tas ir tik vienkārši – aizsūti īsziņu, pavaicājot, kā sokas un liekot noprast, ka gaidi jūsu abu kopā būšanu vakarā.

Pasaki "es tevi mīlu" valodā, kuru partneris sapratīs

Ne vienmēr atgādinājums laulātajam partnerim par to, ka viņu mīli, ir jāizsaka vārdiem. Trīs burvīgos vārdus "es tevi mīlu" vari pārformulēt laulātajam saprotamā valodā, tādējādi apliecinot to jūsu īpašajā manierē. Piemēram, ja tavu sirdi sasilda tāds nieks, kā vīrs, kurš iznes atkritumus bez prasīšanas, tas ir viņa veids, kā pateikt tev, ka viņš tevi mīl un darīs visu, lai tev izpatiktu. To pašu vari darīt arī tu ar vīrietim saprotamiem mīlestības apliecinājumiem – pagatavotu brokastu kafiju, krekla izgludināšanu un pakāršanu, lai viņš pirms darba to atrastu, vai sazvanīšanās ar vīramāti pēc pašas iniciatīvas, ne tāpēc, ka vīrs kārtējo reizi lūdz parunāt. Ikdienišķie nieki saglabās attiecības pulsējošā mīlestības frekvencē un neliks tām atdzist, ja vien paši piekopsiet nelielus rituālus, kas otram ir nozīmīgi.