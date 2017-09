Nesaskaņas attiecībās: biežākie strīdu iemesli un kā no tiem izvairīties

Nauda, pienākumu sadale, ciemiņu uzņemšana un gulēšanas režīma nesaderība. Vai kāds no šiem iemesliem kādreiz ir bijis nesaskaņu iemesls tavās attiecībās? Nelieli kašķi un pat nopietnas nesaskaņas attiecībās nav nekas neparasts – ar to saskaras gandrīz visi pāri. Tomēr mazāk strīdu daudzu cilvēku dzīvi un attiecības padarītu patīkamākas.

Nesaskaņas ne vienmēr liecina par to, ka attiecības jāpārtrauc. Pieliekot nelielas pūles, konfliktus var risināt un attiecības uzlabot. Iedvesmojoties no "Readers Digest", piedāvājam iepazīties ar 10 biežākajiem iemesliem, kāpēc pāri strīdas, iespējamiem risinājumiem, kā arī ieteikumiem, lai no nesaskaņām izvairītos.

Jāpiebilst gan, ka nesaskaņām ir arī savi pozitīvie aspekti, jo, kā skaidro "Ellite Daily", – cilvēki, kas mēdz strīdēties, mīl viens otru vairāk nekā tie, kam konfliktu nav vispār. Nesaskaņas un diskusijas par dažādiem jautājumiem norāda, ka partneriem nav vienalga. Protams, ir jāpievērš uzmanība arī tam, kā partneri strīdas, – ja nesaskaņām meklējat risinājumus un abi ieklausāties otra viedoklī un vajadzībās, esat uz pareizā ceļa.