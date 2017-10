Nešķirama savienība: pazīmes, kas raksturo 'nesalaužamas' attiecības

Katram ir sava izpratne par to, kas ir lieliskas attiecības. Tomēr, kā skaidro "Yourtango" attiecību eksperti, "nesalaužamas" un tiešām noturīgas attiecības vieno vairākas lietas. Kā ir ar tavām attiecībām – vai šīs pazīmes piemērojamas arī tavām attiecībām vai arī vēl pie kaut kā nepieciešams pastrādāt?

Atklātība, kas stiprina uzticību. Visu attiecību pamatā ir atklātība un savstarpēja uzticība. Pat visniecīgākajās dzīves situācijās.

Abpusēja iesaistīšanās. Tas nozīmē arī sava veida briedumu attiecībās – abi no partneriem saprot, kā tās strādā, un ir gatavi sadarboties ne tikai medusmēneša periodā, bet arī grūtākos mirkļos.

Spēja nonākt pie kompromisa. Skaidrs, ka abiem attiecībās ir kādi uzstādījumi un vēlmes un vienmēr pa prātam izdabāt abiem nav iespējams. Ja partneri iemācījušies atrast kopīgu valodu bez liekiem skandāliem, dažkārt piekāpjoties, problēmām šajā lauciņā nevajadzētu rasties.

Nojausma par savām vēlmēm. Ikvienam ir svarīgi saprast to, ko viņš no dzīves vēlas. Ja attiecībās ir cilvēki (vai kaut tikai viens no pāra), kas īsti neapjauš savas vēlmes un mērķus, ikdiena var būt patiesi sarežģīta. Tas viss atspoguļojas jau vienkāršākos ikdienas lēmumus, turpinās ar eksistenciāliem jautājumiem, līdz beidzot noved pie jautājuma, vai vispār ir izvēlēts pareizais partneris, ar ko būt kopā. Ir lieliski, ja abi no partneriem ir pārliecināti par savām dzīves izvēlēm.

Atbilstošs pašvērtējums. Ja cilvēka pašvērtējums ir atbilstošs viņa būtībai, viss ir lieliski. Bet līdzko tas ir augstāks vai zemāks, rodas sarežģījumi. Ja pašvērtējums ir augstāks, otrs partneris neapšaubāmi no tā vairāk vai mazāk cietīs, jo partneris attiecībās dominēs. Savukārt, ja pašvērtējums ir mazāks, ir iespējams būtiski iedzīvoties mazvērtības kompleksos, kas, protams, skar arī attiecības. Ja par šo pāris nevar sūdzēties, abi ir vienlīdz vērtīgi.

Spēja sarunāties. Lai arī varētu šķist, ka šis ir visai pašsaprotams pieturpunkts "nesalaužamo" attiecību sarakstā, tā nebūt nav. Spēja sarunāties sevī ietver savu vēlmju paušanu, viedokļa izteikšanu, baiļu pārvarēšanu, jūtu atklāšanu. Turklāt to raksturo arī spēja patiesi ieklausīties otrā, ko ne visi pieprot.

Seksuālā saskaņa. Lai arī lielisks sekss, kā teiks daudzi, nav pats svarīgākais attiecībās, tas ir liels bonuspunkts saderībai. Un pat neskatoties uz to, tā sliktā kvalitāte vai neesamība var irdināt attiecību valgus. Nepieciešams eksperimentēt, lai atrastu vidusceļu arī šajā jomā.

Līdzīgi (bet ne obligāti vienādi) uzskati un vērtības. Nevar noliegt, ka zināmai līdzībai partneriem ir jābūt kaut tikai tādēļ, lai viņi vispār satiktos. Bet ne mazāk svarīgi ir arī dažādi uzskati un dzīves vērtības, kam jābūt, ja ne vienādām, tad vismaz līdzīgām. Monogāmija, attieksme pret naudu, bērnu audzināšana – vismaz pamatlietās vajadzētu būt skaidram redzējumam par jūsu kopīgo ceļu.

Pacietība un tolerance. Pacietība ir kaut kas tāds, kas nereti mēdz izsīkt, tomēr attīstīt sevi kā cilvēku noteikti ir nepieciešams. Lai arī kā būtu, būtiski, ka zināmos robežu rāmjos mēs nešaujam pār svītru un nepieļaujam ko gaužām neatgriezenisku. Ir jāprot pieņemt arī otrs un jācenšas viņu izprast. Arī burvju māksliniece Dace Pecolli uzskata, ka, lai nodzīvotu tik ilgi kopā, pirmkārt, jābūt patiesai mīlestībai, bet "otrkārt, vienam no diviem jābūt pacietīgam, iecietīgam, piedodošam. Vismaz vienam".

Spēja pieņemt arī ikdienišķo, varbūt pat garlaicīgo. Katra diena attiecībās nevar būt aizrautīgiem notikumiem pilna. Protams, ir lieliski pie tā strādāt un radīt īpašu sajūtu pašiem. Tomēr tas neizslēdz faktu, ka dažkārt kāda diena būs parasta, ikdienišķa, iespējams, garlaicīga. Arī ar to ir jāiemācās sadzīvot un vienmēr neskriet pēc kaut kā nezināma.

Ierosināt, bet nekontrolēt. Viss, protams, atkarīgs no situācijas, tomēr abiem partneriem ir jāiemācās otru nekontrolēt, bet tā vietā atrast citu veidu, kā lietas kārtot savā ligzdiņā.

Robežu ievērošana. Tad, kad uzsāktas attiecības, būtiski, ka pāris viens otru no sirds patiešām pieņem un neviens nevajadzīgi neliek dežūrēt savam "iekšējam sargam", uzbūvējot nepārvaramas iedomu barjeras un sarežģījot attiecības. Tomēr, lai arī šajā gadījumā svarīgi sev partneri pielaist tuvāk, ir lieliski, ka abi ir tā sadziedājušies, ka kādā nebaltā dienā otrs partneris jūt – tagad uz kādu laiciņu mīļotais jāliek svētā mierā, ļaujot viņam nedaudz pabūt arī vienatnē.

Vienkāršības un saderības sajūta. Esot kopā ar otru cilvēku, ir jābūt sajūtai, ka dzīve ir nevis sarežģītāka, bet gan daudz vieglāka. Un tas viss atspoguļojas arī jūsu sadarbībā – viss ir vienkārši un lieliski! Ne velti dziedātāja Jenny May jeb Maija Stuģe ir teikusi: "Man šķiet, ka ja tev kārtībā viss ir ģimenē, tad tās pārējās lietas pašas par sevi sakārtojas. Galvenais ir darīt, un tad viss būs kārtībā."

Spēks stāties pretī grūtībām. Agrāk vai vēlāk un lielākā vai mazākā mērā ikviens no pāriem sastapsies ar kāda tipa grūtībām, bet, ja abi spēj tām stāties pretī, ne visu laiku no tām tikai bēgt, gan pie kāda risinājuma abi nonāks. Būtiski vienmēr atrast pareizo plānu. Arī "Radio SWH" valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvics dalījies viedoklī šajā jautājumā. "Viss nesastāv tikai no uzvarām. Tev ir jābūt gatavam saņemt ar slapju airi pa seju," tā Šipkēvics. "Es nenožēloju nevienu savu lietu, jo tajā brīdī, kad tas tev šķiet kā likteņa trieciens, kā kļūda, kā šis slapjais airis, īstenībā tas ir tavs apbalvojums. Tu esi pārcelts nākamajā kursā, tu esi kļuvis par vienu pakāpi gudrāks. Un tie ir manu attiecību "spērieni", kas darījuši mani stiprāku."

Attiecības ar funkciju "dod un saņem". Ir grūti veidot veselīgas attiecības, ja kāds visu laiku tikai dod, iegulda laiku vai kā citādi izrāda interesi un labestību, bet otrs no tā tikai "barojas". Svarīgi atrast pareizo ceļu un justies līdzvērtīgi attiecībās.

Reālistiskas gaidas no attiecībām. Saulrietā malkot šampanieti katru vakaru, protams, ir fantastiski, tomēr abiem šajās attiecībās jābūt vienisprātis par reālo situāciju. Vai kāds no jums nav iedomājies sagaidīt no šīm attiecībām kaut ko pavisam nereālu un neiedomājamu, kas var sašķobīt stabilo pamatu zem kājām? Ja nē, jūs esat drošībā.