Padomi viņam: kā būt par lielisku vīru savai mīļotajai

Ja no sirds mīlam savu otru pusīti, apzināti sāpināt viņu nevēlamies, drīzāk gribam meklēt veidus, kā mīļotajam likt smaidīt. Šoreiz, iedvesmojoties no "Yourtango" ekspertiem, piedāvājam padomus kungiem, kā būt par labāko vīru vai dzīvesbiedru savai sievietei, ļaujot arī dāmām izvērtēt, vai tas tiešām ir tas, ko viņas sagaida no sava īstā un vienīgā.

Viņš pamana arī mazās pārmaiņas. Lielisks mīļotais pievērš uzmanību visam – arī mazajām un šķietami maznozīmīgajām lietām, kas nereti mēdz izrādīties pat ļoti būtiskas. Viņš pamana ne vien jauno frizūru vai lūpukrāsu, bet, piemēram, arī to, ka viņa sieviete ilgi nav runājusi par kādu draudzeni vai nodarbi, kas viņu agrāk tik ļoti saistīja. Viņš prot iepriecināt. Gādīgs vīrs vienmēr padomās kā iepriecināt savu dāmu. Tām nav vienmēr jābūt greznām dāvanām un dārgiem žestiem, bet arī kāds pavisam niecīgs sīkumiņš, kas nemaksā daudz, vai pat vienkāršs uzmundrinājums spēj stiprināt mīlestības saites. Viņš neaizmirst pateikties. Pateikt "paldies" ir ļoti vienkārši, tikai nereti tas piemirstas. Bet ne fantastiskam vīram! Paldies par vakariņām, tīro māju, bērnu pieskatīšanu un to, ka esi brīnišķīga – viņš nekad neaizmirst novērtēt savu izredzēto. Viņš piedāvā palīdzību. Īstens vīrietis nesēdēs dīvānā, kamēr mīļota apdara visus darbus. Viņš piedāvās savu palīdzību un to darīs no sirds, ne ar sakostiem zobiem. Foto: Shutterstock Viņš prot klausīties. Ne tikai atbalstoši māt ar galvu, bet arī patiešām ieklausīties – tā ir viena no lieliskas otrās pusītes īpašībām. Arī radio un televīzijas raidījumu vadītājs Valdis Melderis laika gaitā sapratis, ka klausīšanās ir īsts trumpis: "Māka klausīties ir vienkārši apbrīnojams instruments. Vienkārši ieinteresēti, sirsnīgi, atvērti, nenosodoši klausīties." Viņš spēj pieņemt "nē" par atbildi. Neatkarīgi no tā, uz ko viņš vēlas savu sirsniņu pierunāt, viņš neuzspiež savu un, ja ir izskanējusi atbilde "nē", viņš prot ar to samierināties. Viņš māk plānot un pārsteigt. Izplānots romantisks vakars divvientulībā? Tā ir tikai viena no lietām, kas raksturo lielisku vīrieti. Viņš spēj padomāt par neparedzētiem pārsteigumiem, patstāvīgi izplānojot pat sīkākās nianses vienatnē. Viņš atceras. Savienojot uzmanīgu klausīšanos ar labu atmiņu, problēmām šajā jomā nevajadzētu būt. Ja sieviete ir atklājusi kaut ko, kas viņai tīk, vīrietis to neaizmirsīs un kādā negaidītā mirklī izspēlēs šo kārti, parādot, ka viņš savu mīļoto pazīst līdz mielēm. Viņš izsaka komplimentus. Komplimenti ir burvīgs veids, kā izrādīt novērtējumu un likt otram pasmaidīt. Iekarot dāmu sirdis: labāko komplimentu izlase Viņš par savu dāmu atceras arī ikdienā. Kāda jauka ziņa, zvans vai mīļi paslēpta zīmīte mēteļa kabatā var patiesi uzlabot partnera dienu. Tā ir arī pazīme, ka vīrietis domā par savu mīļoto tad, kad viņi nav kopā. Foto: Shutterstock Viņš jūt, ja mīļotajai ir slikts noskaņojums. Fantastisks vīrs pamana, ka viņa otra pusīte ir noraizējusies un rūpju pilna, tāpēc allaž atrod kādu veidu, kā viņu iepriecināt. Viņš salabo lietas, kam nepieciešams remonts. Cik gan bieži nākas atgādināt vīrietim par pilošo krānu un vēl kādu saplīsušu lietu mājās? Eksperti izceļ, ka burvīgi vīrieši paši apseko, lai viss mājās būtu darba kārtībā un nekāda atgādināšana nav nepieciešama. Šajā sakarā personības izaugsmes treneris Andžejs Reiters skaidroja, ka, lai vīrietim pašam gribētos kaut ko darīt un iepriecināt otru, nepieciešams radīt "pareizo mikrovidi". "Ja viņš mājās jūtas labi, ja viņš nav "topīts", "cepīts", un es te varu izmantot vēl veselu virkni vārdu, tad viņam gribas darīt to nevis 8. martā, bet principā regulāri, biežāk," tā Reiters, skaidrojot, ka, ja tas viss notiek piespiedu kārtā, vīrietim nereti entuziasms noplok. Viņš ir atklāts. Komunikācija ir atslēga uz veiksmīgām attiecībām. Un arī viņš to ir sapratis, tāpēc nekautrējas un nevairās atklāt to, ko jūt patiesībā. Nekādu noslēpumu, nepateiktu vārdu un mistērijas. Foto: Shutterstock Viņš liek justies droši. Lielisks vīrs ir gādīgs un viņam savas sievietes drošība ir galvenajā vietā. Viņš nevēlas, lai izredzētā pārpūlētos, baidītos vai pārdzīvotu, tāpēc labprāt palīdz atrisināt jebkuru situāciju, lai viņa mīļotā būtu laimīga. Arī TV žurnāliste un ilggadēja "Māmiņu kluba vadītāja" Kristīne Virsnīte reiz teica: "Es kaut kā nevaru latviešu sievietes bāzt vienā maisā un teikt – lūk, tādas mēs esam un tā mums pietrūkst. Taču, ja reiz esmu viena no latviešu sievietēm, apzinos, ka man pietrūkst spējas paļauties, ka vīrietis atrisinās problēmas, parūpēsies. Nojaušu, ka tāda neesmu vienīgā. Savukārt vīriešiem, iespējams, pietrūkst sieviešu, kuras tic, ka viņi var." Viņš spēj arī atvainoties. Nevienās attiecībās neiztikt arī bez kādiem pārdzīvojumiem un ķildām. Tieši tāpēc ir patīkami, ja partneris prot atvainoties. Viņš apzinās savas kļūdas un spēj par tām palūgt piedošanu. Viņš nebaidās no mīlestības. Rokas paturēšana, pieskārieni, apskāvienu un skūpsti – īstais un vienīgais nebaidās izrādīt mīlestību un vēlas ik mirkli pavadīt ar savu sirdsāķīti.