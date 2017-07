Pamatprincipi kaisles atgūšanai attiecībās

Nav nekas neierasts, ja pēc kāda laika cilvēks sevi atrod rutīnas valgos. Tomēr šis stāvoklis noteikti nav visai patīkams attiecībās, jo nereti gadās, ka kaisles dzirkstelīte pazudusi. Bet kā to atgūt? "Cosmopolitan.com" dalās savos padomos.

Esi spontāna. Viss noslēpumainais un neparedzamais ir mazliet seksīgs. Ja iestrādājusies rutīna, kas jau nudien vairs neliek vēderā lidot tauriņiem, izmēģini ko jaunu un vēl neizbaudītu. Uzrīko iepriekš nesarunātu vakaru jums diviem! Lūk, vērts pasmelties idejas netradicionāliem un vasarīgiem randiņiem.

Ieguldi laiku attiecībās. Laika gaitā var sanākt, ka savus tuvākos esam nedaudz nolikuši otrajā plānā, vairāk koncentrējoties uz darbu un noguruma pārvarēšanu pēc tā. Tomēr šajā sakarā vērts ņemt padomu no burvju mākslinieces Daces Pecolli, kura ar savu vīru kopā jau ir 20 gadus. "Īsta mīlestība nepāriet. Tas nav iespējams. Kā var īsta mīlestība pāriet? Kā var būt garlaicīgi, ja ir tik daudz kopīgu interešu un mērķu? Tas jau ir jūsu pašu vaļā – ļauties vai neļauties šai rutīnai." Dace pieņem, ka, iespējams, citiem viss nav tik vienkārši, bet viņa pie savām attiecībām strādā un viss izdodas: "Es strādāju pie mūsu laulības kā pie tāda dārziņa. Es visu laiku rušinos, ravēju nezāles ne jau no sava vīra, bet no sevis."

Ieplāno laiku seksam. Protams, izbrīvējot kalendārā laiku seksam, tiek mazliet nogalināta romantika un kaisle. Tomēr ir gadījumi, kad citādi vienkārši nav iespējams rast risinājumu. Piemēram, ja paredzēts romantiskas vakariņas kādā restorānā, atrodiet gultas priekiem laiku pirms tam, jo var gadīties, ka vēlāk būsiet pārāk labi paēduši, noguruši un miegaini.

Foto: Shutterstock

Esi azartiska, meklē piedzīvojumus. Vai atceries, kas attiecību sākumā uzkurināja tavu kaisli? Droši vien, ka arī tādas lietas, kas šķita piedzīvojumiem bagātas. Varbūt vērts atkal nodoties šiem piedzīvojumiem? Ļaujies mirklim!

Kaisles izrādīšana. Negaidīti pārsteigumi, mīļas īsziņas vai neķītri čuksti ausī – atceries par senajiem laikiem, kad nespēji no savas otras pusītes atraut ne acis. Tieši šāda mīlestības izrādīšana atkal ievirzīs jūs agrākajās sliedēs.

Esi pārliecināta. Nekas nav seksīgāks par spēcīgu pārliecību pār saviem spēkiem. Pārliecībai par sevi jāizpaužas kā tavā raksturā, tā arī darbībās un izskatā.

Novērtē savu partneri. Tomēr, lai arī nepieciešams izrādīt savas jūtas, noteikti jānovērtē arī otra mīlestība un veiktie darbi. Pasakies par palīdzību mājas solī un neaizmirsti novērtēt viņa centienus atgriezties rozā briļļu periodā.